Thủ tướng: Mọi hoạt động của ngân hàng phải nhất quán mục tiêu

(Ngày Nay) - Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026. Thủ tướng nêu rõ, mọi hoạt động của ngân hàng phải đổi mới, phải đột phá nhưng góp phần thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2025, bám sát chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đánh giá nhiệm kỳ 2021-2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng cũng là nhiệm kỳ ghi đậm nhiều dấu ấn, nỗ lực, cảm xúc, toàn ngành ngân hàng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chính sách tiền tệ đã được điều hành linh hoạt, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định dù rất nhiều áp lực. Đồng thời, ngành ngân hàng cũng đã và đang tích cực triển khai đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, NHNN là một trong những bộ, ngành đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển nhiều tiện ích phục vụ cho doanh nghiệp, người dân.

NHNN là một trong những bộ, ngành đi đầu hoàn thành sớm việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, với cách làm khoa học, đưa mô hình tổ chức mới và hệ thống công nghệ vào vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ đầu tháng 3/2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thống đốc nêu rõ, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, với yêu cầu cao hơn đòi hỏi ngành ngân hàng phải tích cực đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị điều hành, thích ứng nhanh với bối cảnh mới.

8 kết quả nổi bật của ngành ngân hàng

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương NHNN và ngành ngân hàng đã đóng góp quan trọng, tích cực vào kết quả, thành tựu chung của đất nước năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo Thủ tướng, tình hình thời gian qua biến đổi rất nhanh, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo, ảnh hưởng tới sự phát triển chung của thế giới, trong đó có Việt Nam; chúng ta luôn xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi để chuẩn bị ứng phó, đặc biệt là linh hoạt trong điều hành chính sách, định hướng phát triển của đất nước.

Tại Đại hội thi đua ngành ngân hàng lần thứ IX tổ chức vào ngày 24/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát những kết quả đạt được và đóng góp của ngành ngân hàng bằng 32 chữ: "Thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong, chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả, ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường". Thủ tướng nhấn mạnh, làm rõ thêm 8 kết quả nổi bật của ngành trong thời gian qua.

Về "thể chế thông thoáng", NHNN là một trong những cơ quan "đi đầu" trong trong thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật. Hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Năm 2025 tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 90,3% thủ tục hành chính; cắt giảm 33,1% điều kiện kinh doanh; 32,8% số ngày giải quyết thủ tục hành chính và 31,5% chi phí tuân thủ (vượt mục tiêu 30%). Đặc biệt mới đây, NHNN đã cung cấp thêm 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về "hạ tầng tiên phong", ngành ngân hàng tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trong phát triển kết cấu hạ tầng về ngân hàng, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt bình quân giai đoạn 2021-2025 ước tăng khoảng 70% về số lượng và khoảng 24% về giá trị; trong đó năm 2025 so với GDP ước khoảng trên 27 lần; đồng thời tập trung rút ngắn các quy trình xử lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số cho các ngành, lĩnh vực.

Về "chính sách linh hoạt", NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; trong đó giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong bối cảnh lãi suất thế giới tăng cao để tạo điều kiện vốn chi phí thấp cho tổ chức tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế; đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chuyển đổi số để hạ lãi suất cho vay; triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn (như các chương trình cho vay nông, lâm, thuỷ sản; chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ cho vay hạ tầng, công nghệ số lãi suất thấp hơn bình quân 1-1,5%; các chương trình tín dụng chính sách, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ…).

Về "điều hành hợp lý", NHNN thực hiện nhuần nhuyễn việc điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân 11 tháng là 3,29%), giữ ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; duy trì tỉ giá, thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định; bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế; đến 24/12/2025, dư nợ tín dụng khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối 2024, quy mô tín dụng tăng thêm khoảng 2,79 triệu tỷ đồng.

Về "khắc phục hiệu quả", tập trung xử lý bài bản, hiệu quả các ngân hàng yếu kém; trong đó chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém; bảo đảm lợi ích, quyền lợi người gửi tiền và các ngân hàng này có bước chuyển biến tích cực. Đồng thời, tập trung nâng cao tính bảo mật, giảm gian lận, phòng ngừa chủ động bằng hạ tầng định danh và tài chính số. Đến ngày 19/12/2025, đã đối chiếu sinh trắc học hơn 142,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu hồ sơ tổ chức; số khách hàng cá nhân bị lừa đảo mất tiền giảm 57%, số tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 47%.

Về "ngân hàng phát triển", việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng; nợ xấu được tập trung xử lý, kiểm soát (tỉ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%); năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng được nâng lên. Đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của hệ thống đạt trên 25,8 triệu tỷ đồng, tăng 84,4% so với năm 2020; vốn điều lệ đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 82,4%; vốn chủ sở hữu đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng, tăng 52,7%.

Về "nhân dân thụ hưởng", thông qua đổi mới hoạt động của ngành ngân hàng, nhân dân được tiếp cận các dịch vụ tài chính rộng hơn, chất lượng cao hơn; tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt 87% (năm 2020 là 68,4%); tăng mạnh giao dịch số qua internet/ví điện tử; hệ thống thanh toán ổn định giúp người dân thanh toán nhanh, thuận tiện, an toàn hơn (thông qua sinh trắc học/định danh điện tử). Đồng thời, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội; ngành ngân hàng đã hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 gần 4.200 tỷ đồng; ủng hộ trên 1,8 nghìn tỷ đồng cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ trên 3,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ xây nhà, tặng quà các dịp lễ, tết,...

Về "đất nước tự cường", việc NHNN và ngành ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần phát triển đất nước, giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua những cơn gió ngược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng đồng tình với các hạn chế, bất cập, khó khăn mà hội nghị đã chỉ ra các doanh nghiệp còn khó khăn trong tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; rủi ro liên quan công nghệ, thị trường, đầu tư của các ngân hàng; tỉ giá, thị trường vàng còn nhiều khó khăn; còn một số tổ chức tín dụng yếu kém; hoạt động tín dụng trong một số lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Chuyển đổi số phát triển nhanh, nhưng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tội phạm lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử; thiếu hụt nhân lực trình độ cao, nhất là công nghệ thông tin… Áp lực điều hành chính sách tiền tệ gia tăng, nhất là về lạm phát, tỉ giá, lãi suất trước sức ép từ bên ngoài. Việc cảnh báo sớm còn hạn chế.

Thay đổi chính sách, chuyển đổi trạng thái phải có bước đi, lộ trình và giải pháp phù hợp

Sau khi phân tích các nguyên nhân và chủ quan, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm: Phải hết sức bình tĩnh, giữ vững bản lĩnh trước những biến động khó lường, những khó khăn, thách thức có thể đến bất cứ lúc nào; thay đổi chính sách, chuyển đổi trạng thái phải có bước đi, lộ trình và giải pháp phù hợp, cất cánh phải bứt phá, tăng tốc để bay cao bay xa, hạ cánh phải mềm mại, uyển chuyển, khéo léo, an toàn; điều hành chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với các chính sách khác.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch 5 năm 2026-2030; Thủ tướng nêu rõ, ngành ngân hàng phải góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

NHNN phải đặc biệt chú trọng việc điều hành chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các chính sách khác để có tác động, hiệu quả cộng hưởng. Quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của ngành ngân hàng như trong báo cáo của NHNN và ý kiến của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm.

Theo đó, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tạo đột phát mạnh mẽ hơn nữa về thể chế và cải cách hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng (đặc biệt quản lý ngoại hối, dòng tiền xuyên biên giới).

Mọi hoạt động của ngân hàng phải đổi mới, phải đột phá nhưng góp phần thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài. Đây là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất của NHNN và ngành ngân hàng trong năm 2026 và thời gian tới.

Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và đầu tư (đầu tư về chất, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…), thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Nghiên cứu cơ chế, chính sách để huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trong nhân dân.

Đồng thời, bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Điều hành room tín dụng phù hợp, căn cứ xếp hạng của từng ngân hàng, thưởng phạt nghiêm minh. Kiểm soát rủi ro phải tuân thủ thông lệ quốc tế, bằng công cụ thị trường. Lưu ý kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm chất lượng tín dụng; tăng cường cảnh báo sớm, có giải pháp phù hợp, kịp thời để bảo đảm an toàn từng tổ chức tín dụng và toàn bộ hệ thống ngân hàng, chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành ngân hàng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Bảo đảm an ninh, an toàn trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, làm tốt hơn nữa, làm đúng, làm trúng và có tổ chức bài bản.

Thủ tướng lưu ý, tiếp tục khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và không để tái diễn; nghiên cứu giải pháp tốt nhất với ngân hàng SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu; bảo đảm công khai, minh bạch thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng theo tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Ngành ngân hàng và NHNN cần tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác nội bộ. Tiếp tục tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng "có tài, có đức, có tâm, có tầm, có sức", luôn đổi mới vì "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Nêu rõ lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực khó nhưng khó mấy cũng phải vượt qua, Thủ tướng mong muốn với phương châm "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn" và tinh thần "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị thông minh, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đạt kết quả năm 2026 cao hơn năm 2025.

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động, Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một số cá nhân của ngành ngân hàng.