Văn phòng Chủ tịch nước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tập trung cao độ cho việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2026; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược.

Sáng 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì phiên họp giao ban với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 12/2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự.

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết trong tháng 12/2025, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ lãnh đạo Nhà nước dự Hội nghị Trung ương 15, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các hội nghị tổng kết quan trọng của Trung ương.

Công tác tham mưu trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, đối ngoại được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đáng chú ý, Văn phòng đã tham mưu Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 40 luật và 1 pháp lệnh; ký các quyết định liên quan đến điều ước quốc tế, quốc tịch, thi đua-khen thưởng; phục vụ thành công các hoạt động lớn như Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Hội nghị Quân chính toàn quân, đồng thời bảo đảm tốt nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng trong tháng cuối năm, kết thúc nhiệm kỳ.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được cũng như yêu cầu nhiệm vụ, Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng liên quan đến các lĩnh vực đối nội, đối ngoại trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước trong việc tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước hoàn thành khối lượng lớn công việc trong tháng cuối năm và cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước nêu rõ năm 2026, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

Trên tinh thần đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tập trung cao độ cho việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2026; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tổng hợp; phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung để hoàn chỉnh kế hoạch năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng yêu cầu Văn phòng tập trung tham mưu phục vụ tốt hoạt động của lãnh đạo Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai chương trình làm việc của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng như các công tác đối nội, đối ngoại khác trong quí I/2026, bảo đảm chu đáo, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không để sai sót, bị động.

Chủ tịch nước đề nghị tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tháng 1 và các tháng tiếp theo; chuẩn bị chu đáo điều kiện làm việc, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả mọi hoạt động của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.