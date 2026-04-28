“Hồi Tấu” 2026: Sinh viên Báo chí đầu tư dàn dựng, nâng trải nghiệm đêm nhạc

(Ngày Nay) - Tối 21/04, Liveshow Hát 2026 với chủ đề “Hồi Tấu” diễn ra tại Trung tâm Văn hoá quận Đống Đa, thu hút đông đảo sinh viên và khán giả yêu âm nhạc. Trở lại sau mùa đầu tiên, chương trình ghi dấu bằng sự đầu tư bài bản về nội dung, hình thức và khả năng kết nối cảm xúc với người xem.

Liveshow Hát là chương trình thường niên do Đội Hát - Đội Văn nghệ Xung Kích, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức và thực hiện. Ở mùa thứ hai, chương trình cho thấy sự “trưởng thành” rõ nét khi được mở rộng về quy mô, đồng thời chú trọng hơn đến tính đồng bộ trong dàn dựng và trải nghiệm khán giả.

Không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn, Liveshow Hát 2026 được xây dựng như một sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có định hướng nội dung rõ ràng và sự đầu tư xuyên suốt từ ý tưởng đến triển khai. Với chủ đề “Hồi Tấu”, chương trình khai thác ý niệm về sự trở về và tiếp nối. Thay vì đơn thuần lặp lại những giai điệu quen thuộc, các tiết mục được làm mới cả về phối khí lẫn cách thể hiện, mang đến một sắc thái trưởng thành hơn.

Xuyên suốt đêm diễn, các phần trình diễn được sắp xếp theo một mạch cảm xúc xuyên suốt, kết nối bằng một câu chuyện được thể hiện dưới hình thức phim ngắn. Sự kết hợp này giúp chương trình không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn tạo nên một trải nghiệm kể chuyện liền mạch, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là cách các ca khúc quen thuộc được xử lý lại một cách mới mẻ hơn. Bên cạnh việc thay đổi phối khí, các tiết mục ghi dấu ấn nhờ sự nhập tâm và cách thể hiện tinh tế của người biểu diễn. Mỗi phần trình diễn không chỉ là việc thể hiện kỹ thuật, mà còn là sự chia sẻ những câu chuyện cá nhân, góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho toàn bộ chương trình.

Thông qua “Hồi Tấu”, chương trình gửi gắm thông điệp về việc nhìn lại hành trình mỗi chúng ta đã đi qua với sự trân trọng và biết ơn. Cùng với đó là câu chuyện về những điều quen thuộc khi được “cất lên” trong một bối cảnh mới có thể mang đến những giá trị ý nghĩa và sâu sắc hơn.

Khép lại đêm diễn, Liveshow Hát 2026 không chỉ để lại ấn tượng bằng các tiết mục được đầu tư công phu, mà còn khẳng định vai trò của hoạt động nghệ thuật sinh viên trong việc tạo ra không gian sáng tạo, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng người trẻ.