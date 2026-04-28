“Hồi Tấu” 2026: Sinh viên Báo chí đầu tư dàn dựng, nâng trải nghiệm đêm nhạc

Trương Thư In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối 21/04, Liveshow Hát 2026 với chủ đề “Hồi Tấu” diễn ra tại Trung tâm Văn hoá quận Đống Đa, thu hút đông đảo sinh viên và khán giả yêu âm nhạc. Trở lại sau mùa đầu tiên, chương trình ghi dấu bằng sự đầu tư bài bản về nội dung, hình thức và khả năng kết nối cảm xúc với người xem.
Sinh viên Báo chí mang “Hồi Tấu” trở lại với đêm nhạc chỉn chu và kết nối
Sinh viên Báo chí mang “Hồi Tấu” trở lại với đêm nhạc chỉn chu và kết nối

Liveshow Hát là chương trình thường niên do Đội Hát - Đội Văn nghệ Xung Kích, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức và thực hiện. Ở mùa thứ hai, chương trình cho thấy sự “trưởng thành” rõ nét khi được mở rộng về quy mô, đồng thời chú trọng hơn đến tính đồng bộ trong dàn dựng và trải nghiệm khán giả.

Không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn, Liveshow Hát 2026 được xây dựng như một sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có định hướng nội dung rõ ràng và sự đầu tư xuyên suốt từ ý tưởng đến triển khai. Với chủ đề “Hồi Tấu”, chương trình khai thác ý niệm về sự trở về và tiếp nối. Thay vì đơn thuần lặp lại những giai điệu quen thuộc, các tiết mục được làm mới cả về phối khí lẫn cách thể hiện, mang đến một sắc thái trưởng thành hơn.

Chủ đề Liveshow Hát 2026: Hồi Tấu gợi mở hành trình trở về và tiếp nối. (Ảnh: BTC)

Xuyên suốt đêm diễn, các phần trình diễn được sắp xếp theo một mạch cảm xúc xuyên suốt, kết nối bằng một câu chuyện được thể hiện dưới hình thức phim ngắn. Sự kết hợp này giúp chương trình không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn tạo nên một trải nghiệm kể chuyện liền mạch, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Các tiết mục tập thể sôi động góp phần tạo điểm nhấn cho đêm “Hồi Tấu”. (Ảnh: BTC)

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là cách các ca khúc quen thuộc được xử lý lại một cách mới mẻ hơn. Bên cạnh việc thay đổi phối khí, các tiết mục ghi dấu ấn nhờ sự nhập tâm và cách thể hiện tinh tế của người biểu diễn. Mỗi phần trình diễn không chỉ là việc thể hiện kỹ thuật, mà còn là sự chia sẻ những câu chuyện cá nhân, góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho toàn bộ chương trình.

Sinh viên trường Báo thể hiện giọng hát nội lực và phong thái tự tin tại Liveshow Hát 2026: “Hồi Tấu”. (Ảnh: BTC)

Thông qua “Hồi Tấu”, chương trình gửi gắm thông điệp về việc nhìn lại hành trình mỗi chúng ta đã đi qua với sự trân trọng và biết ơn. Cùng với đó là câu chuyện về những điều quen thuộc khi được “cất lên” trong một bối cảnh mới có thể mang đến những giá trị ý nghĩa và sâu sắc hơn.

Khép lại đêm diễn, Liveshow Hát 2026 không chỉ để lại ấn tượng bằng các tiết mục được đầu tư công phu, mà còn khẳng định vai trò của hoạt động nghệ thuật sinh viên trong việc tạo ra không gian sáng tạo, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng người trẻ.

Trương Thư
Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
(Ngày Nay) - Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, các nhà chức trách cho biết nhóm nhà leo núi người Sherpa (tộc dân bản địa tại dãy núi Himalaya) đã khai thông thành công tuyến đường lên đỉnh Everest. Sau hai tuần bị chặn đứng bởi những tảng băng lớn cùng một cột băng khổng lồ, lộ trình này hiện đã sẵn sàng để các nhà thám hiểm tiếp tục hành trình chinh phục.
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
(Ngày Nay) - Sau hơn hai thập kỷ gây "cơn bão" phòng vé, bộ phim Gái nhảy của đạo diễn, NSƯT Lê Hoàng đã được chọn trình chiếu trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV. Bên cạnh việc khơi gợi lại một hiện tượng điện ảnh từng làm xôn xao, sự trở lại của bộ phim còn còn đặt ra câu hỏi, liệu Gái nhảy liệu có thực sự là phim thị trường, hay đó chỉ là cái mác được gắn lên sau chính thành công vang dội của nó?