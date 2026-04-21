Liveshow Nhảy 2026: "Nguệch" - để thấu hiểu và trân trọng quá khứ

Tối ngày 17/04, chương trình biểu diễn nghệ thuật Liveshow Nhảy 2026: Nguệch đã diễn ra tại Trung tâm văn hoá quận Đống Đa, thu hút các bạn khán giả yêu thích vũ đạo tại Hà Nội.
Liveshow Nhảy 2026: "Nguệch" - để thấu hiểu và trân trọng quá khứ

Liveshow Nhảy 2026 với chủ đề “Nguệch” là chương trình biểu diễn nghệ thuật về nhảy - múa lần thứ ba do sinh viên Đội Nhảy thuộc Đội Văn nghệ Xung kích tổ chức, dàn dựng và biểu diễn. Sự kiện có sự tham dự của Ban lãnh đạo Đội Văn nghệ Xung kích, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng đông đảo bạn trẻ yêu thích vũ đạo tại Hà Nội.

Lấy tên gọi “Nguệch” làm điểm tựa ý tưởng, chương trình sử dụng khái niệm này như một hình ảnh ẩn dụ cho thế giới ký ức bên trong mỗi người. Bạn Huỳnh Minh Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ: “Thông điệp chương trình hướng tới là hành trình trưởng thành của mỗi con người thông qua những nét vẽ “nguệch”, chưa hoàn thiện trong cuộc sống”.

Liveshow Nhảy 2026: "Nguệch" - để thấu hiểu và trân trọng quá khứ ảnh 1

Những lát cắt ký ức trong “Nguệch” không tuân theo trật tự tuyến tính thông thường, mà là những mảnh ghép chứa đựng trải nghiệm và cảm xúc trong mỗi thời điểm khác nhau. Đó có thể là sự hồn nhiên của tuổi thơ, những ký ức đã xa dần, hay những cảm xúc chưa trọn vẹn trong dòng chảy của cuộc sống.

Sự đặc biệt của “Nguệch” còn được tạo nên bởi mạch nội dung ý nghĩa và nhất quán được thể hiện trong từng tiết mục. Không phụ thuộc vào lời dẫn trực tiếp, chương trình để khán giả tự do cảm nhận, hồi tưởng về tuổi thơ theo cách riêng của chính mình. Hình ảnh hoài niệm của tựa game Audition xuất hiện trên sân khấu, cùng với đó là các ca khúc gắn liền với thế hệ trẻ như "10 Minutes", "In Love" hay "Childlike Things", đưa người xem ngược dòng thời gian để gom nhặt những mảnh ký ức đặc biệt đối với bản thân.

Liveshow Nhảy 2026: "Nguệch" - để thấu hiểu và trân trọng quá khứ ảnh 2

Một trong những tiết mục ấn tượng nhất đêm diễn là khi các thành viên của Đội Nhảy thay phiên nhau tô màu cho bức màn trắng, tượng trưng cho tâm hồn của con người. Những vệt màu loang, nét vẽ nguệch ngoạc chứa đựng những cảm xúc khác nhau của con người; chúng vừa tô điểm cho bức tranh nội tâm, đồng thời giằng xé, đối chọi lẫn nhau. Bức màn cuối cùng bị xé toạc, nhưng ở trong đó là lại là tấm hình “Nguệch” toả sáng bởi nhiều màu sắc khác nhau.

Thông qua đó, Liveshow Nhảy 2026: Nguệch gửi gắm thông điệp: “Một tâm hồn đẹp được tạo nên bởi nhiều sắc thái khác nhau. Vì vậy, con người không nên phủ nhận những nét "nguệch" trong quá khứ mà học cách nhìn lại với sự thấu hiểu và trân trọng. Những ký ức dù không để lại ấn tượng tốt vẫn âm thầm góp phần định hình cách mỗi người cảm nhận và bước đi trong hiện tại.

Liveshow Nhảy 2026: "Nguệch" - để thấu hiểu và trân trọng quá khứ ảnh 3

Bằng những bước nhảy uyển chuyển, cùng với đó là sự đầu tư concept, Liveshow Nhảy 2026: Nguệch tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, mang lại nhiều cảm xúc cho 500 khán giả tại hội trường. Chương trình không chỉ là bước tiến đối với Đội Nhảy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mà còn thể hiện sức hút của các sự kiện sinh viên, nơi các bạn trẻ có thể tự do sáng tạo và truyền tải đam mê đến với mọi người.

Hữu Quyết
