Tuấn Minh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Liveshow Hát 2026 chính thức quay trở lại với chủ đề độc đáo, ấn tượng. Chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những trái tim yêu nghệ thuật.
Liveshow Hát là sự kiện âm nhạc nghệ thuật do Đội Hát (Đội Văn nghệ Xung Kích) trực thuộc Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Chương trình được thực hiện với mong muốn tạo sân chơi cho các bạn trẻ có cơ hội tỏa sáng, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.

Sự thành công của mùa đầu tiên vào năm 2024 với chủ đề “Trung Khúc” đã khẳng định dấu ấn riêng của đêm nhạc trong lòng khán giả. Đây cũng là cơ sở để Ban Tổ chức tiếp tục duy trì và phát triển sự kiện trong những năm tiếp theo.

Liveshow Hát 2026 - “Hồi Tấu”: Tiếp nối hành trình âm nhạc giàu cảm xúc ảnh 1

Liveshow Hát 2024 - “Trung Khúc” để lại nhiều cảm xúc và khơi dậy ngọn lửa đam mê theo đuổi âm nhạc của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh các hoạt động nghệ thuật trong sinh viên ngày càng được quan tâm, Liveshow Hát dần trở thành điểm hẹn quen thuộc đối với những bạn trẻ yêu âm nhạc tại Học viện. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, mà còn góp phần cân bằng đời sống tinh thần với việc học tập tại trường.

Sau 2 năm vắng bóng, chương trình đánh dấu sự tái ngộ của Đội Hát - “Tổ dân phố líu lo” với khán giả trường Báo. Chủ đề “Hồi Tấu” được lựa chọn như một cách kể chuyện bằng âm nhạc, gợi mở sự trở lại, tái hiện và phát triển. Ở đó những giai điệu quen thuộc được vang lên một lần nữa, nhưng theo một cách mới với chiều sâu và nhiều tầng ý nghĩa khác trước khi bản nhạc bước vào đoạn kết.

Thông qua các tiết mục trình diễn tại Liveshow, các bạn trẻ có cơ hội gửi gắm tâm tư, tình cảm và hoài bão của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc. Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo điều kiện để kết nối những người có chung tình yêu dành cho nghệ thuật.

Liveshow Hát 2026 - “Hồi Tấu”: Tiếp nối hành trình âm nhạc giàu cảm xúc ảnh 2

Liveshow Hát 2026 - Hồi Tấu trở lại với bộ nhận diện ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Chương trình năm nay chính là sự chuẩn bị tâm huyết, ấp ủ nhiều tháng của Ban Tổ chức. Công tác tổ chức được triển khai bài bản và các tiết mục đầu tư chỉn chu cả về nội dung và dàn dựng. Qua đó, sự kiện hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng của đông đảo khán giả đam mê nghệ thuật.

Liveshow Hát 2026 - “Hồi Tấu”: Tiếp nối hành trình âm nhạc giàu cảm xúc ảnh 3
Liveshow Hát 2026 - “Hồi Tấu”: Tiếp nối hành trình âm nhạc giàu cảm xúc ảnh 4

Màn trình diễn của Đội Hát - “Tổ dân phố líu lo” tại nhiều sự kiện cho thấy tinh thần nghiêm túc và sự sẵn sàng cống hiến bằng âm nhạc. (Ảnh: BTC)

Không chỉ dừng lại ở một đêm diễn, Liveshow Hát 2026 còn là sự tiếp nối của một hành trình vẫn đang được viết tiếp. Sự trở lại này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của âm nhạc trong việc làm phong phú thêm đời sống tinh thần của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuấn Minh
liveshow hát hồi tấu tổ dân phố líu lo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước ngoặt mới cho giáo dục. Không dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ quản trị, giảng dạy đến nghiên cứu, mở ra một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt và thích ứng hơn với thời đại số, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ-TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Một tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phạm Quốc Ân tại triển lãm 'Thiêng-Cơtu"
Giải mã biểu tượng thiêng của người Cơ Tu bằng tranh sơn mài
(Ngày Nay) -Sáng 7/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Phạm Quốc Ân giới thiệu triển lãm cá nhân “Thiêng – Cơtu”, đã đặt ra một vấn đề: có thể đọc lại hệ biểu tượng của người Cơ Tu bằng ngôn ngữ sơn mài đương đại mà không biến nó thành đồ minh họa dân tộc học?
Ảnh minh hoạ.
Sóng nhiệt đại dương đe dọa hệ sinh thái biển California
(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.