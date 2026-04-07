Liveshow Hát 2026 - “Hồi Tấu”: Tiếp nối hành trình âm nhạc giàu cảm xúc

(Ngày Nay) - Liveshow Hát 2026 chính thức quay trở lại với chủ đề độc đáo, ấn tượng. Chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những trái tim yêu nghệ thuật.

Liveshow Hát là sự kiện âm nhạc nghệ thuật do Đội Hát (Đội Văn nghệ Xung Kích) trực thuộc Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Chương trình được thực hiện với mong muốn tạo sân chơi cho các bạn trẻ có cơ hội tỏa sáng, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.

Sự thành công của mùa đầu tiên vào năm 2024 với chủ đề “Trung Khúc” đã khẳng định dấu ấn riêng của đêm nhạc trong lòng khán giả. Đây cũng là cơ sở để Ban Tổ chức tiếp tục duy trì và phát triển sự kiện trong những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh các hoạt động nghệ thuật trong sinh viên ngày càng được quan tâm, Liveshow Hát dần trở thành điểm hẹn quen thuộc đối với những bạn trẻ yêu âm nhạc tại Học viện. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, mà còn góp phần cân bằng đời sống tinh thần với việc học tập tại trường.

Sau 2 năm vắng bóng, chương trình đánh dấu sự tái ngộ của Đội Hát - “Tổ dân phố líu lo” với khán giả trường Báo. Chủ đề “Hồi Tấu” được lựa chọn như một cách kể chuyện bằng âm nhạc, gợi mở sự trở lại, tái hiện và phát triển. Ở đó những giai điệu quen thuộc được vang lên một lần nữa, nhưng theo một cách mới với chiều sâu và nhiều tầng ý nghĩa khác trước khi bản nhạc bước vào đoạn kết.

Thông qua các tiết mục trình diễn tại Liveshow, các bạn trẻ có cơ hội gửi gắm tâm tư, tình cảm và hoài bão của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc. Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo điều kiện để kết nối những người có chung tình yêu dành cho nghệ thuật.

Chương trình năm nay chính là sự chuẩn bị tâm huyết, ấp ủ nhiều tháng của Ban Tổ chức. Công tác tổ chức được triển khai bài bản và các tiết mục đầu tư chỉn chu cả về nội dung và dàn dựng. Qua đó, sự kiện hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng của đông đảo khán giả đam mê nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở một đêm diễn, Liveshow Hát 2026 còn là sự tiếp nối của một hành trình vẫn đang được viết tiếp. Sự trở lại này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của âm nhạc trong việc làm phong phú thêm đời sống tinh thần của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.