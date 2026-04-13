Liveshow Kịch 2026 - Những Người Bình Thường: Khi tình thương đến từ những điều giản đơn nhất

(Ngày Nay) - Quay trở lại sau 3 năm, tối ngày 10/4, Liveshow Kịch 2026 chính thức tái ngộ khán giả với chủ đề “Những Người Bình Thường”. Tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, buổi kịch thu hút đông đảo sinh viên nhờ cách dàn dựng sáng tạo và những thông điệp nhân văn, tinh tế.

Khai màn chương trình là tiết mục hợp xướng “All Little Dream of Me” đến từ Ban Văn nghệ Liveshow Kịch 2026. Với giai điệu vui tươi cùng phần trình diễn đầy cuốn hút, không khí của hội trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Liveshow Kịch 2026 - Những Người Bình Thường đánh dấu sự trở lại của chương trình sau đêm diễn “Từ Nhà Ra Tòa” vào năm 2023. Khai thác từ những điều thường nhật, chủ đề năm nay đưa khán giả bước lên chuyến xe trở về miền quê bình dị - nơi những giá trị tưởng chừng đã bị lãng quên được đánh thức và tìm lại.

Theo chân cô phóng viên trẻ tên Trang trên hành trình về làng Phúc Thịnh, khán giả được thưởng thức những tình huống dí dỏm, đầy sắc màu đời sống do chính những người dân nơi đây mang lại. Những nhân vật tưởng chừng quen thuộc như ông Bình trưởng thôn, bà Thu bán phở hay ông Hoàng Văn Nghệ… xuất hiện duyên dáng và hài hước, khiến khán giả cuốn theo từng khoảnh khắc trên sân khấu.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc của đêm kịch chính là câu chuyện xoay quanh gia đình bà Thu - một người phụ nữ bán phở giản dị. Bà có cô con gái tài giỏi đi du học tên Thị Hòe, hay có tên gọi khác là “Emily in Paris”. Tại đây, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi những người họ hàng trong “liên hiệp phụ nữ” đánh giá và phán xét thái độ đối nhân xử thế của cái Hòe.

Cao trào của vở diễn được đẩy lên khi Thị Hòe không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng với chính mẹ mình. Khoảng cách địa lý đã kéo giãn sợi dây tình cảm, khiến những yêu thương giản dị dần bị lãng quên. Trong phút giây mất kiểm soát, bà Thu cũng không kìm được cơn xúc động dồn nén mà tát chính đứa con mà mình hết lòng yêu thương. Chính khoảnh khắc ấy, cả bà Thu và Thị Hòe đều nhận ra những sai lầm của mình - khi yêu thương chưa đủ lớn để đi cùng sự thấu hiểu.

Sau tất cả, Hòe cũng nhận ra người mẹ lam lũ, nhỏ bé ấy chính là một người phụ nữ phi thường, âm thầm hy sinh cả cuộc đời vì con. Trước phân cảnh đầy xúc động của hai mẹ con Thu và Hòe, bạn Anh Dũng (Truyền thông Marketing A2 K45) chia sẻ: “Phân cảnh này đã khiến trái tim mình rung động. Tình yêu của mẹ tuy giản dị nhưng khồng hề tầm thường, bà lặng lẽ hy sinh và giúp đỡ người con đi qua từng khó khăn của đường đời.”

Buổi diễn không chỉ dừng lại ở những câu chuyện đời thường mà còn khắc họa sâu sắc tình làng nghĩa xóm, tình thân họ hàng và sự gắn bó ấm áp giữa những phận người đã đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Dưới góc nhìn sân khấu, những chi tiết tưởng chừng giản dị lại được tô điểm, chạm đến cao trào cảm xúc, để lại trong lòng người xem những dư âm sâu lắng cùng thông điệp nhân văn đầy ý nghĩa.

Khép lại hành trình gần 2 tháng, đêm kịch “Những Người Bình Thường” là điểm đến trọn vẹn, lắng đọng nhiều cảm xúc. Thông qua vở diễn, Ban Tổ chức mong muốn gửi gắm những giá trị bền vững về tình cảm gia đình và sự kết nối giữa con người với con người. Liveshow Kịch 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kịch nói, mà còn kết nối những giá trị nhân văn, kể lại câu chuyện đời thường qua ngọn lửa đam mê và sự cống hiến của các diễn viên Kịch Báo chí.