ĐHĐCĐ Gỗ Đức Thành: Dự chi cổ tức tiền mặt 30% trong năm 2026

(Ngày Nay) - Ngày 9/5, Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh, kế hoạch năm mới và chiến lược đầu tư trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết năm 2025 ngành gỗ tiếp tục đối mặt khó khăn do nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu suy giảm, cạnh tranh gia tăng và chi phí đầu vào duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh đó, công ty lựa chọn chiến lược điều hành thận trọng, ưu tiên hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính thay vì chạy theo tăng trưởng nóng.

Theo doanh nghiệp, ban điều hành tập trung kiểm soát chi phí, tối ưu quy trình sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm và giữ vững các thị trường truyền thống. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động và giữ vững dòng tiền.

Đáng chú ý, công ty đã thu xếp nguồn lực để mua thêm nhà máy số 7 tại Bình Dương (cũ) với mức giá thuận lợi, lãi vay thấp và đi kèm hợp đồng thuê dài hạn 10 năm. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng đơn hàng và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm.

Tại Đại hội, ban lãnh đạo cho biết năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 333 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 140 tỷ đồng, tăng 42%, trong khi lợi nhuận ròng đạt 74 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động địa chính trị tại Trung Đông. Theo đó, Gỗ Đức Thành đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 371 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 98 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 77 tỷ đồng, tăng 5%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30% trên mệnh giá, bằng tiền mặt hoặc kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu. Tổng giá trị cổ tức dự kiến khoảng 74 tỷ đồng.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2026 cùng phần lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Trong đó, lợi nhuận lũy kế chuyển sang gần 52 tỷ đồng, cộng với khoảng 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế dự kiến trong năm 2026.

Gỗ Đức Thành là doanh nghiệp duy trì truyền thống chia cổ tức cao trong nhiều năm, kể cả giai đoạn ngành gỗ gặp khó vì nhu cầu xuất khẩu suy giảm. Năm 2021, công ty chia cổ tức khoảng 30%, trong đó có đợt trả bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Năm 2022, doanh nghiệp tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt 20% với tổng số tiền hơn 42,4 tỷ đồng. Đến năm 2023, do thị trường xuất khẩu suy yếu và lợi nhuận giảm mạnh, kế hoạch cổ tức được điều chỉnh từ 30% xuống còn 20%. Trong hai năm 2024 và 2025, công ty tiếp tục duy trì mức cổ tức 20%.

Theo bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành, việc kết hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm giúp công ty giữ lại nguồn lực để đầu tư nhà máy mới và giảm áp lực vay nợ. Bà cho biết doanh nghiệp đã tìm được một nhà máy phù hợp tại Bình Dương với hợp đồng thuê còn thời hạn 10 năm, trong đó mới sử dụng khoảng một năm. Theo đánh giá của công ty, mức giá thuê hợp lý và thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 8,5 năm.

Để phục vụ kế hoạch đầu tư này, Gỗ Đức Thành đã vay ngân hàng với lãi suất dài hạn cố định 6% trong vòng hai năm. Theo bà Liễu, nhu cầu vốn của doanh nghiệp hiện khá lớn khi công ty tiếp tục tìm kiếm thêm nhà máy và mặt bằng phù hợp. “Hiện nay có khá nhiều mặt bằng được rao bán nên công ty có thêm cơ hội lựa chọn các tài sản phù hợp và hiệu quả”, bà nói.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch chào bán khoảng 13,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:5 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 163 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng dự trữ nguyên vật liệu và tái cơ cấu nợ dài hạn.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành tối đa gần 1,36 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu lưu hành sau chia cổ tức, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch dự kiến triển khai trong quý III–IV/2026. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, tuy nhiên doanh nghiệp chưa công bố thời gian hạn chế cụ thể.