Huế được vinh danh điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất châu Á

Alpha Alliance: “Mở khóa kiệt tác di sản, sưu tầm giá trị vượt thời gian” (Ngày Nay) -Chiều 24/7, Alphanam Group phối hợp cùng đơn vị phân phối Huy Hoàng Homes lần đầu ra mắt chương trình “Alpha Alliance” giới thiệu góc nhìn toàn cảnh về chiến lược phát triển bất động sản hàng hiệu gắn liền với di sản và hạ tầng điểm đến dành cho nhà đầu tư VIP.

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Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google (Ngày Nay) - Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cảnh báo EU sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi mà ông gọi là "bất hợp pháp và thiếu đạo đức."

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TikTok đối mặt sức ép mới vì không bảo vệ được tài khoản trẻ vị thành niên (Ngày Nay) - Nếu TikTok không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của DSA, trẻ vị thành niên sẽ đối mặt với nguy cơ bị “săn mồi” trực tuyến, dụ dỗ và bắt nạt trên không gian số.

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Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: "Trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh" (Ngày Nay) - Trả lại chất lượng giáo dục thực sự cho học sinh và lấy lại niềm tin của nhân dân với ngành giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đặt ra cho năm học mới.

ASEAN Cup 2026: HLV Indonesia dành "lời có cánh" cho tuyển Việt Nam (Ngày Nay) - Indonesia được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm nhất, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

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