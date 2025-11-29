Huy động mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 ở mức cao nhất

(Ngày Nay) - Ngày 29/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ III để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, chỉ còn một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2025, do đó, việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian này có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cấp, ngành. Nếu đã đạt thì phải đạt cao hơn nữa, nếu chưa đạt thì phải huy động mọi nguồn lực để quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Các Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo hoàn thành trong tháng 2/2026 để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, các Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Thực hiện quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, triển khai thực hiện khởi công mới các công trình vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cấp ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Làm tốt công tác nắm tình hình địa phương, cơ sở, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến quốc phòng - an ninh; giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp ngay từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài. Chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Hội nghị đã góp ý kiến vào: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2026-2030; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vốn đầu tư ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Cũng tại Hội nghị, ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.