Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn và tương thích điện từ đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

bài viết
(Ngày Nay) - Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ban hành Thông tư số 56/2025/TT-BKHCN, công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2025/BKHCN về an toàn và tương thích điện từ (EMC) đối với sản phẩm chiếu sáng LED. Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở cập nhật các yêu cầu kỹ thuật mới, phù hợp với sự phát triển nhanh của công nghệ LED và yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.
Theo QCVN 19:2025/BKHCN, các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED lưu thông trên thị trường Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn điện và tương thích điện từ. Trong đó, sản phẩm không được gây nguy hiểm cho người sử dụng trong quá trình vận hành, đồng thời phải bảo đảm mức nhiễu điện từ phát sinh không vượt quá giới hạn cho phép, tránh gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện – điện tử khác trong cùng môi trường sử dụng.

Quy chuẩn áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm LED phổ biến, bao gồm bóng đèn LED, đèn LED thông dụng cố định, đèn LED lắp chìm, đèn LED di động, đèn bàn, đèn sàn và các bộ đèn LED có tích hợp nguồn điện. Việc mở rộng và làm rõ phạm vi điều chỉnh giúp tạo sự thống nhất trong quản lý chất lượng, hạn chế tình trạng sản phẩm kém chất lượng hoặc không bảo đảm an toàn vẫn được lưu thông trên thị trường.

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED trong công trình chiếu sáng đường giao thông, các trung tâm đô thị, điểm dân cư tập trung và không gian công cộng (các khu vực vui chơi công cộng, các quảng trường, công viên và vườn hoa), sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED của phương tiện giao thông; sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phòng nổ, sử dụng trong mỏ, hầm lò.

Ngoài ra, trong quy chuẩn mới cũng nêu rõ về đánh giá sự phù hợp. Theo đó, các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh bắt buộc phải được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định, đồng thời thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm duy trì sự phù hợp của sản phẩm trong suốt quá trình kinh doanh và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn cũng quy định rõ việc sử dụng dấu hợp quy (CR), hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy và trách nhiệm của các bên liên quan. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng cường kỷ cương trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm chiếu sáng LED.

Quy chuẩn mới tạo động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn và EMC giúp sản phẩm LED ổn định hơn, bền hơn và an toàn hơn trong quá trình sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng uy tín thương hiệu, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và an toàn sản phẩm.

QCVN 19:2025/BKHCN được xem là “hàng rào kỹ thuật” cần thiết nhằm loại bỏ các sản phẩm LED kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu an toàn khỏi thị trường; giảm tình trạng cạnh tranh bằng giá rẻ nhưng bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào công nghệ và chất lượng.

