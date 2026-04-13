Isaac, RHYDER, Pháp Kiều và các nghệ sĩ hoàn thiện ngăn ký ức của Anh Trai "Say Hi" 2024

(Ngày Nay) - Sau những hình ảnh đầu tiên, bộ ảnh "The Vault" tiếp tục hành trình với các anh trai Isaac, RHYDER, Jsol và các nghệ sĩ khác, từng bước hoàn thiện bức tranh cảm xúc của Anh Trai "Say Hi" Concert Đêm 9.

Sau khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ, Ban Tổ chức Anh Trai "Say Hi" tiếp tục hé lộ những khung hình tiếp theo của bộ ảnh "The Vault" trên fanpage chính thức vào ngày 10/4. Nếu ở đợt công bố trước, không gian "kho lưu trữ ký ức" mới chỉ được hé mở, thì lần này, câu chuyện bên trong đã bắt đầu được kể rõ nét hơn qua từng chi tiết và góc nhìn, mang lại nhiều cảm xúc cho các HiMom, HiDad trước thềm "Concert Đêm 9 - Reply 2024".





Từ không gian của "The Vault", những ký ức về hành trình của Anh Trai "Say Hi" 2024 cũng dần được "gọi tên" qua chia sẻ của các nghệ sĩ. Với Gemini Hùng Huỳnh, hành trình mùa đầu tiên là cột mốc đáng nhớ khi anh nhìn lại quãng thời gian từ những ngày đầu trở về Việt Nam, đến khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả. "Chắc năm 2024 đó là 1 năm thăng hoa nhất trong thanh xuân của cậu bé Hùng Huỳnh năm đó... Năm 2024 đã là một phần rực rỡ rồi nên hi vọng mùa hè năm 2026 sẽ còn rực rỡ hơn nữa".

Trong khi đó, Hải Đăng Doo chia sẻ mong muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu lớn và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Pháp Kiều cũng bày tỏ sự hồi hộp trước đêm diễn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã cùng nhau tạo nên hành trình đáng nhớ, hẹn gặp lại các HiMom, HiDad trong đêm diễn sắp tới với những cảm xúc trọn vẹn nhất.

Song song với việc ra mắt bộ ảnh, Ban Tổ chức chương trình cũng công bố hệ thống âm thanh L-Acoustic K1 sẽ lần đầu tiên được sử dụng tại concert ở TP.HCM, đánh dấu bước nâng cấp về tiêu chuẩn sản xuất. Sau khi triển khai ở các chương trình tại Hà Nội, việc đưa K1 vào đêm diễn cho thấy định hướng duy trì chất lượng âm thanh ở mức cao, hướng tới trải nghiệm concert nhất quán, chỉn chu và tiệm cận quốc tế.

"Concert Đêm 9 - Reply 2024" sẽ mang đến hai ca khúc lần đầu góp mặt tại "Vũ Trụ Say Hi", là "Nỗi Đau Ngây Dại" và "Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay". Bên cạnh đó, những thước phim ghi lại quá trình tập luyện của dàn "anh trai" trước khi lên sân khấu cũng đang được lan truyền trên mạng xã hội, góp phần làm nóng không khí của concert. Đêm diễn thứ 9 sẽ được tổ chức vào ngày 18/4 tại Vạn Phúc City (TP.HCM); các thông tin xoay quanh chương trình sẽ liên tục được cập nhật trên fanpage chính thức.

Anh Trai “Say Hi” 2024 đã tổ chức 8 đêm concert tại TP.HCM, Hà Nội và Mỹ, thu hút đông đảo khán giả và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Ra mắt từ giữa năm 2024, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa số với hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và nằm trong nhóm chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Do DatVietVAC Group Holdings sáng tạo và sản xuất, chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là chương trình biểu diễn nổi bật năm 2024, ghi nhận trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình cũng chinh phục nhiều giải thưởng uy tín như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, cùng danh hiệu Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi Sao Của Năm 2024.