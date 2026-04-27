Gai Home Concert: Đêm “tốt nghiệp” khép lại hành trình bùng nổ của Anh trai vượt ngàn chông gai

(Ngày Nay) -Tối 26/4, tại Hưng Yên, đêm nhạc Gai Home Concert đã diễn ra trong không khí cuồng nhiệt, thu hút khoảng 50.000 khán giả, chính thức khép lại hành trình kéo dài suốt hai năm của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Được ví như một “lễ tốt nghiệp”, sự kiện không chỉ đánh dấu điểm kết của một chặng đường nghệ thuật mà còn là dịp hội tụ cảm xúc của nghệ sĩ và người hâm mộ.

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng chục nghìn khán giả đã đổ về khu vực tổ chức, tạo nên khung cảnh đông kín hiếm thấy. Dòng người xếp hàng kéo dài, bất chấp những cơn mưa bất chợt, cho thấy sức hút bền bỉ của chương trình sau nhiều tháng liên tục giữ nhiệt trên truyền thông và mạng xã hội.

Không đơn thuần là một concert âm nhạc, Gai Home được dàn dựng như một hành trình hồi tưởng, nơi những ký ức của mùa hè 2024 được tái hiện sống động qua âm thanh, hình ảnh và những câu chuyện phía sau sân khấu. Toàn bộ chương trình vận hành như một “cuộn băng cảm xúc”, đưa khán giả đi qua các cột mốc đáng nhớ, từ những sân khấu đầu tiên cho đến khi chương trình trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng.

Trong không gian ấy, khán giả không chỉ là người quan sát mà còn trở thành một phần của câu chuyện, đồng hành cùng các “Anh Tài” trên chuyến hành trình giàu cảm xúc. Đêm diễn thứ 9 mở màn bằng phần intro tái hiện hành trình cá nhân của từng nghệ sĩ, nhanh chóng dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc khác nhau. Không khí được đẩy lên cao trào với những tiết mục sôi động như “Hỏa ca”, “Superstar”, trước khi lắng lại bằng các màn trình diễn mang màu sắc tự sự, sâu lắng.

Đáng chú ý, đêm diễn diễn ra đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho chương trình. Những ca khúc mang âm hưởng truyền thống như “Trống cơm”, “Dạ cổ hoài lang” không chỉ làm dịu nhịp cảm xúc mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng khán giả.

Bên cạnh nội dung, Gai Home Concert gây ấn tượng mạnh với quy mô dàn dựng công phu. Sân khấu được thiết kế với hệ thống hiệu ứng 3D, màn hình LED cỡ lớn, thiết bị nâng hiện đại, kết hợp cùng pháo hoa và các mascot quy mô, tạo nên những lớp không gian thị giác đa chiều. Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn âm nhạc mà còn là một “tác phẩm” kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật thị giác.

Đặc biệt, cơn mưa bất chợt trong đêm diễn lại trở thành một điểm nhấn khó quên. Dưới làn mưa, hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại, hòa mình vào không gian âm nhạc kéo dài suốt nhiều giờ, góp phần tạo nên một bầu không khí vừa cuồng nhiệt, vừa giàu cảm xúc.

Từ 8 đêm diễn trước đó đến Gai Home Concert, chuỗi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã liên tục thu hút lượng lớn khán giả, trở thành một trong những hiện tượng nổi bật của đời sống giải trí giai đoạn 2024 – 2026. Không chỉ thành công về mặt nghệ thuật và truyền thông, chương trình còn ghi dấu bằng những hoạt động mang ý nghĩa xã hội, như hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim hay đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện còn xác lập kỷ lục thế giới về số lượng người tham gia trong trang phục truyền thống, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam trong một không gian nghệ thuật hiện đại. Khép lại bằng Gai Home Concert, Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ hoàn thành một hành trình biểu diễn, mà còn khẳng định sức sống của một dự án nghệ thuật có khả năng kết nối sâu rộng giữa nghệ sĩ và công chúng. Đây không chỉ là điểm kết, mà còn là dấu mốc mở ra những kỳ vọng mới cho các mô hình giải trí kết hợp văn hóa trong tương lai.