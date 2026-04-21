Nhạc trưởng Áo mang làn gió mới cho giao hưởng Hà Nội

(Ngày Nay) - Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Franz Schottky, đêm nhạc "Melodies of Triumph" mang đến một cách tiếp cận giao hưởng linh hoạt, giàu cảm xúc, góp phần làm mới trải nghiệm thưởng thức âm nhạc cổ điển tại Hà Nội.

Sức sống mới của âm nhạc cổ điển

Tối 19.4, tại Nhà hát Hồ Gươm, "Melodies of Triumph" mang đến một không gian âm nhạc được dàn dựng chỉn chu, nơi khán giả được nghe và "sống" trong từng lớp âm thanh. Chương trình có sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP MSB.

Chương trình khởi đầu bằng concerto kép của Johann Sebastian Bach, với phần trình diễn của nghệ sĩ violin Chương Vũ, người được đánh giá cao bởi phong cách tinh tế, giàu chất thơ và nghệ sĩ oboe Wei Xiang, gương mặt trẻ giàu tiềm năng đến từ Singapore. Âm thanh của violon và oboe đã hòa quyện và tạo nên một cuộc "đối thoại" giàu sắc thái, tinh tế và đầy tính gợi mở.

Tiếp đó là màn song tấu piano của nghệ sĩ Nguyễn Trinh Hương và Nguyễn Huy Phương trong Concerto cho hai piano Re thứ, FP.61 của Francis Poulenc. Tác phẩm mang tinh thần dí dỏm, pha trộn tân cổ điển và jazz, mở ra một cuộc đối thoại sinh động giữa hai cây đàn piano và dàn nhạc.

Sự phối hợp giữa hai nghệ sĩ thể hiện rõ độ ăn ý khi liên tục đổi vai dẫn dắt, nâng đỡ, trong khi dàn nhạc không chỉ làm nền mà còn góp phần tạo chiều sâu cho cuộc đối thoại âm nhạc.

Sau giờ nghỉ, bản Giao hưởng số 4 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky mở ra một không gian cảm xúc mãnh liệt hơn. Chủ đề "định mệnh" được khắc họa rõ nét qua những lớp âm thanh khi dồn dập, khi dằn vặt, rồi vỡ òa, tạo nên một cao trào xuyên suốt và lan tỏa mạnh mẽ trong khán phòng.

Dẫn dắt toàn bộ chương trình là nhạc trưởng Franz Schottky. Với kinh nghiệm từng hợp tác cùng nhiều dàn nhạc quốc tế như Jerusalem Symphony Orchestra, Orchestra dell'Arena di Verona, Orchestra Sinfonica Siciliana hay Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc, ông mang đến một phong cách chỉ huy rõ ràng, tiết chế nhưng giàu nội lực. Điều mở ra nhiều khoảng không cho cảm xúc lan tỏa.

Một người xem chia sẻ rằng phong cách chỉ huy của nhạc trưởng Franz Schottky - "duyên dáng, linh hoạt và không bị đóng khung". Cũng theo khán giả này, chương trình giữ được sự trọn vẹn và mạch lạc, với các tuyến giai điệu dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc khác nhau, phản ánh rõ phong cách riêng của ba nhà soạn nhạc từ Baroque, tân cổ điển đến lãng mạn. "Không cần quá nhiều điểm nhấn riêng lẻ, toàn bộ đêm nhạc vẫn giữ được sức hút như một hành trình liền mạch và dễ cảm nhận", khán giả nhận xét.

Kiến tạo vươn xa cùng tinh hoa nghệ thuật

"Melodies of Triumph" khép lại, nhưng dư âm còn ở lại không chỉ trong những giai điệu của Bach, Tchaikovsky hay Poulenc. Nó còn nằm ở cảm giác về một Hà Nội đang thay đổi khi nghệ thuật dần trở nên gần gũi hơn và những không gian như Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của một lối sống mới.

