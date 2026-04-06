Bộ ảnh "The Vault" viết tiếp hành trình của Anh Trai "Say Hi" 2024

(Ngày Nay) - Ngày 6/4, bộ ảnh “The Vault” (Kho lưu trữ) được công bố trên fanpage chính thức của Anh Trai "Say Hi”, viết tiếp hành trình của người hâm mộ cùng với dàn nghệ sĩ mùa đầu tiên.

Sau khi công bố đêm diễn thứ 9 với chủ đề "Reply 2024" được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 18/4 sắp tới, người hâm mộ của Anh Trai "Say Hi" 2024 tiếp tục được "chiêu đãi" với bộ ảnh "The Vault" của các Anh Trai mùa đầu tiên. Được định hình như một "kho lưu trữ cảm xúc", bộ hình tái hiện những lá thư, cánh hạc giấy, những lời gửi gắm mà các HiMom, HiDad chưa kịp gửi đến các "Anh Trai". Đây là những tài sản quý giá nhất đối với nghệ sĩ và chương trình, chứa đựng những yêu thương và hồi ức về một mùa hè 2024 sống động.

Những khung hình không chỉ khơi gợi không gian concept, mà còn hé lộ về diện mạo của đêm diễn thứ 9. Mang tinh thần của "The Vault", đêm nhạc sẽ là nơi nghệ sĩ và khán giả có thể tìm thấy nhau một lần nữa, hoà mình vào dòng cảm xúc vẹn nguyên, giàu cảm xúc và đầy yêu thương.

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, các "Anh Trai" đã có những chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình của Anh Trai "Say Hi" 2024. Với Negav, nỗi nhớ nằm ở cái lạnh Hà Nội, ở những khán giả lặn lội đường xa - những điều giản dị nhưng in sâu trong ký ức. Với Anh Trai HURRYKNG, đó là cả một hành trình tất bật: từ những sân khấu được hoà ca cùng khán giả, đến những khoảnh khắc "tắm mưa" hay nghẹn ngào khi chương trình khép lại. Những khoảnh khắc này đánh dấu sự trưởng thành, lưu dấu hành trình nỗ lực không ngừng của các "Anh Trai" trong suốt ba tháng gắn bó với chương trình.

Điều đọng lại sau các đêm diễn của Anh Trai "Say Hi" 2024 không chỉ là sự bùng nổ trên sân khấu, mà còn là những con người cùng nhau đi qua, tạo nên một phần thanh xuân độc nhất. Vì thế, đêm diễn thứ 9 được kỳ vọng sẽ là nơi các trang ký ức dang dở được viết tiếp, nơi những cảm xúc ban đầu trở nên trọn vẹn hơn.

Ngoài những giá trị cũ, "DAY9: REPLY 2024" còn hứa hẹn khán giả với những tiết mục lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Vũ Trụ "Say Hi", trong đó có "Nỗi Đau Ngây Dại" và "Anh Em Gọi Là Có Mặt". Nhiều ca khúc quen thuộc cũng sẽ được làm mới với những dàn dựng đặc biệt, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.

Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, concert Đêm 9 sẽ là nơi tinh thần "Say Hi" một lần nữa được cất lên, như lời khẳng định rằng "chúng ta đã gặp nhau và sẽ không bao giờ tạm biệt, giống như lời bài hát "Say Hi Never Say Goodbye". Những thông tin đặc biệt xoay quanh đêm nhạc sẽ lần lượt được hé lộ trên fanpage chính thức của chương trình, hứa hẹn mang đến nhiều sự mong chờ cho người hâm mộ.

Anh Trai “Say Hi” 2024 đã tổ chức 8 đêm concert tại TP.HCM, Hà Nội và Mỹ, thu hút đông đảo khán giả và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Ra mắt từ giữa năm 2024, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa số với hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và nằm trong nhóm chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Do DatVietVAC Group Holdings sáng tạo và sản xuất, chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là chương trình biểu diễn nổi bật năm 2024, ghi nhận trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình cũng chinh phục nhiều giải thưởng uy tín như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, cùng danh hiệu Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi Sao Của Năm 2024.