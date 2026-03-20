Anh Trai "Say Hi” 2024 sold out vé bán sớm đêm diễn thứ 9

Sức hút của dàn “anh trai” 2024 tiếp tục được khẳng định, khi tất cả vé bán sớm của đêm diễn thứ 9 đã nhanh chóng hết hàng sau ít giờ mở bán. Chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 18/4 tại KĐT Vạn Phúc City (TP.HCM) - địa điểm quen thuộc với các đêm nhạc của “Vũ trụ Say Hi”.

Trước đó, thông tin chính thức về concert và các mã code ưu đãi đã được Ban Tổ chức công bố vào buổi fan gathering 17/3, tạo đà cho cuộc đua săn vé của người hâm mộ. Ngay khi được công bố, chương trình lập tức thu hút sự chú ý của các khán giả trẻ và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, với 2 triệu lượt nhắc trên Threads sau 24 tiếng đăng tải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng công bố thông tin về sơ đồ chỗ ngồi và hệ thống hạng vé và quyền lợi đi kèm, mang đến lựa chọn đa dạng cho khán giả. Đặc biệt, concert lần này áp dụng hình thức xếp hàng theo số thứ tự (số queue) cho các hạng vé standing, góp phần bảo đảm trải nghiệm concert của người hâm mộ.





Concert đêm 9 tiếp tục nối dài thành tích “sold out” của 8 đêm diễn trước đó của “Anh Trai Say Hi” 2024 tại Việt Nam và Mỹ. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến một đêm nhạc bùng nổ, với những màn trình diễn đầu tư, cảm xúc như một lời tri ân dành cho tình cảm và sự đồng hành của người hâm mộ.