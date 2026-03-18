“Anh Trai Say Hi” 2024 ấn định đêm diễn thứ 9 tại TP.HCM

Theo thông báo của Ban Tổ chức tại buổi fan gathering 17/3, concert “Anh Trai Say Hi” 2024 Đêm 9 sẽ được tổ chức vào ngày 18/4 tại KĐT Vạn Phúc City (TP.HCM). Thông tin nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả và góp phần khuấy động không khí trước thềm concert.

Ban Tổ chức đồng thời thông tin về kế hoạch mở bán vé với hai đợt: Pre-sale vào 08:00 và General Sale từ 15:00 ngày 19/3. Sơ đồ chỗ ngồi (seat map) của chương trình cùng các hạng vé và quyền lợi đi kèm cũng được công bố, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho khán giả trải nghiệm.

Trước đó, “Anh Trai Say Hi” 2024 đã tổ chức thành công 8 đêm diễn tại Hà Nội, TP. HCM, và Mỹ, tạo nên những màn trình diễn âm nhạc ấn tượng, thu hút khán giả tham dự. Ra mắt vào năm 2024, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hoá số khi ghi nhận hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thịnh hành như YouTube Trending, Spotify, iTunes trong nhiều tháng liên tiếp.

“Anh Trai Say Hi” 2024 còn nhận nhiều giải thưởng uy tín như “Mai Vàng”, “Làn Sóng Xanh”, được vinh danh trong “Top 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024” bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đêm diễn thứ 9 của chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên một “cú twist” mới trong hành trình của dàn “anh trai” mùa đầu tiên, như một lời tri ân dành cho tình cảm và sự đồng hành bền bỉ của người hâm mộ.