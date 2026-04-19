Ký ức về mùa hè 2024 được tái hiện tại đêm diễn thứ 9 của Anh Trai "Say Hi” 2024

(Ngày Nay) - Tối 18/4, concert “Anh Trai Say Hi Concert Đêm 9 - Reply 2024” đã diễn ra tại Vạn Phúc City (TP.HCM), thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế.

Khác với 8 đêm concert trước đó với cấu trúc tuyến tính quen thuộc, đêm diễn thứ 9 lựa chọn một cách tiếp cận hoàn toàn mới: đảo chiều dòng thời gian và bắt đầu từ điểm kết thúc. Với concept “Reply 2024”, chương trình được thiết kế như một chuyến du hành về miền ký ức của mùa hè 2024, nơi khán giả được nhìn lại những khoảnh khắc đầu tiên tạo nên hành trình của dàn “anh trai” mùa đầu tiên.

Tiết mục “Say Hi Never Say Goodbye” vốn là một lời chào tạm biệt, nhưng lại được sử dụng để mở đầu chương trình, mở ra toàn bộ câu chuyện của đêm diễn. Những hình ảnh đầu tiên tại tập 1 đồng thời được tái hiện trên màn hình LED, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Từ cấu trúc “đảo chiều” đó, concert Đêm 9 trở thành một trải nghiệm mang tính hồi tưởng, đặt mỗi khoảnh khắc trên sân khấu trong mối liên kết với ký ức, đưa khán giả chìm đắm vào hành trình Anh Trai "Say Hi” 2024 theo một cách hoàn toàn khác với 8 đêm diễn trước đó.

Sự đặc biệt của đêm diễn còn được tạo nên bởi loạt tiết mục lần đầu xuất hiện trên sân khấu, cùng các phần trình diễn được làm mới và những khoảnh khắc tương tác giàu cảm xúc. Tất cả đều được tái hiện bằng cả nội dung lẫn ngôn ngữ dàn dựng, tạo nên trải nghiệm sống động và liền mạch xuyên suốt chương trình.

Tiếp nối tiết mục mở màn, Live Stage 1 được “Nỗi Đau Ngây Dại” lần đầu xuất hiện tại concert; tiếp theo đó là chuỗi ca khúc “Hút”, “Don’t Care”, “Bảnh”, “I.C.O.N”, “No Far, No Star” với sự biến đổi liên tục giữa sân khấu chính, sân khấu phụ và catwalk. Đáng chú ý, tiết mục “I.C.O.N” được bổ sung một đoạn vũ đạo đang thịnh hành trên nền tảng TikTok, mang lại sự bất ngờ và tiếng cười cho người hâm mộ.

Bước sang Live Stage 2, mạch cảm xúc tiếp tục được duy trì nhưng đồng thời mở rộng về màu sắc âm nhạc và không gian thị giác với các tiết mục như “You Had Me At Hello”, “Thi Sĩ”, “Love Sand”, “Đầu Đội Sừng”, “Hào Quang”, “Catch Me If You Can”. Đây là những ca khúc quen thuộc, đánh dấu độ lan toả của chương trình, khi trở thành điểm nhấn và được phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội.

Tiếp nối dòng chảy đó, Live Stage 3 chuyển nhịp qua các ca khúc trầm hơn như “REGRET” hay “Cứ Để Anh Ta Rời Đi”, với sự góp mặt các khách mời nữ quen thuộc trong “Vũ Trụ Say Hi” như Lâm Bảo Ngọc hay Bảo Anh. Bước sang Live Stage 4,. các tiết mục “Kim Phút Kim Giờ”, “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay”, “Đều Là Của Em”, “Chân thành” và “WALK” được triển khai trên nhiều lớp không gian khác nhau, kết hợp giữa biên đạo, ánh sáng, chuyển động và hiệu ứng sân khấu, góp phần đẩy cao mạch cảm xúc và hoàn thiện cao trào của đêm diễn.

Live Stage 5 mang đến màu sắc rõ nét hơn về tinh thần trình diễn, cấu trúc sân khấu được dàn dựng linh hoạt, kết hợp đạo cụ, hiệu ứng cùng với các đoạn drop quen thuộc, tạo nên không khí sôi động cùng loạt fanchant tại Vạn Phúc City. Tiết mục “Cách Yêu Đúng Điệu” gây bất ngờ khi được khi được “chuyển hoá” sang phiên bản “anh trai” - vừa hài hước, vừa duyên dáng nhưng vẫn giữ được yếu tố cảm xúc của bản gốc.

Dàn Best 5 của Anh Trai "Say Hi” 2024 tiếp nối với các tiết mục solo được đầu tư riêng biệt, thể hiện rõ màu sắc và dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ. Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, RHYDER, HIEUTHUHAI “chiêu đãi” người hâm mộ với những bản hit đứng đầu các bản xếp hạng âm nhạc như “Phù Đổng Thiên Vương”, “Chất Gây Hại”, “Chẳng Tin Vào Tình Yêu” và “Người Im lặng Gặp Người Hay Nói”. Trong khi đó, Isaac tạo điểm nhấn bằng phần trình diễn “Tâm Ý Đổi Thay” kết hợp piano, tạo nên không gian cảm xúc tại hội trường.

Concert khép lại với “Sao Hạng A” với sự thể hiện của toàn bộ dàn nghệ sĩ, trước khi đi đến điểm kết “THE STARS” - ca khúc chủ đề từng mở ra hành trình của Anh Trai "Say Hi” 2024. Hai tiết mục không chỉ hoàn thiện cấu trúc cấu trúc đêm diễn, mà còn kết nối điểm bắt đầu với hiện tại. Từ những cái tên chưa để lại dấu ấn trên bản đồ âm nhạc, qua quá trình rèn luyện và nỗ lực tại chương trình, mỗi “Anh trai” đã định hình rõ màu sắc riêng, ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

“Day 9 - Reply 2024” là lát cắt tổng kết hành trình của nghệ sĩ và người hâm mộ, góp phần tạo nên thế hệ nghệ sĩ trẻ với bản sắc rõ nét, làm chủ sân khấu và kết nối mạnh mẽ với khán giả. Những lời cảm ơn, những câu chuyện, đến những khoảnh khắc nghẹn ngào, là lời hồi đáp của các “Anh trai” và ban tổ chức đến các HiMom, HiDad vì sự đồng hành với chương trình. Đêm diễn không chỉ khép lại bằng âm nhạc, mà còn để lại những dư âm, cảm xúc đọng lại khi ánh đèn sân khấu đã tắt.

Cũng tại sự kiện, DatVietVAC đồng thời công bố loạt dự án mới trong năm 2026, đánh dấu sự trở lại cùng định hướng mở rộng hệ sinh thái nội dung với loạt show mùa mới và các format hứa hẹn đầy đa dạng: Tinh Hà "Say Hi", The Masked Singer Việt Nam mùa 3, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, Say Hi Rực Rỡ, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam mùa 5, Super Sketch Show. Đây được xem là bước phát triển mở rộng tiếp theo của hệ sinh thái sáng tạo và sản xuất, góp phần khẳng định vị thế tiên phong của DatVietVAC trên thị trường giải trí.

Anh Trai “Say Hi” 2024 đã tổ chức 8 đêm concert tại TP.HCM, Hà Nội và Las Vegas - Mỹ, thu hút đông đảo khán giả và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Ra mắt từ giữa năm 2024, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa số với hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và nằm trong nhóm chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Do DatVietVAC Group Holdings sáng tạo và sản xuất, chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là chương trình biểu diễn nổi bật năm 2024, ghi nhận trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình cũng chinh phục nhiều giải thưởng uy tín như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, cùng danh hiệu Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi Sao Của Năm 2024.