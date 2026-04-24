Vương Bình khuấy động sân khấu Dạ Khúc Tháng Tư 2026 bằng giọng ca giàu cảm xúc

(Ngày Nay) - Tối 23/4, đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL diễn ra tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong không khí sôi động ấy, sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Vương Bình trở thành điểm nhấn, góp phần khuấy động sân khấu chương trình.

"Dạ Khúc Tháng Tư" là chuỗi sự kiện hướng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 được tổ chức thường niên bởi Khoa Xuất Bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau hơn hai tháng chuẩn bị, đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư 2026 chính thức diễn ra với chủ đề LIMINAL, tái hiện “ngưỡng chuyển tiếp” giữa quá khứ và tương lai, đồng thời gửi gắm thông điệp “Pave the way for a brand - new day” (Mở đường cho một kỷ nguyên mới) đến thế hệ trẻ.

Vương Bình vốn được biết đến với chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc, gắn liền với những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng và sâu lắng. Theo đuổi phong cách âm nhạc tinh tế và giàu chiều sâu, nam ca sĩ tạo dựng hình ảnh gần gũi, không phô trương nhưng vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc người nghe.

Với loạt ca khúc “Thanh Tân”, “Thành phố phía Đông” và “Ngày buồn tháng nhớ năm thương”, anh dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc khác nhau từ các giai điệu da diết, giàu cảm xúc đến các phần trình diễn sôi động, tươi vui hơn. Không gian hội trường được tiếp thêm năng lượng nhờ những khoảnh khắc khán giả hòa giọng cùng nam ca sĩ.

Sau phần trình diễn đầy cảm xúc, anh trai Vương Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả đã luôn lắng nghe và đồng hành trong suốt sự nghiệp âm nghiệp của mình. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả dành cho mình tại đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư 2026.

Chia sẻ sau chương trình, bạn Nguyễn Khánh Linh - sinh viên lớp Truyền thông đại chúng A1K44 bày tỏ “Mình thật sự ấn tượng với không khí của chương trình, đặc biệt là phần trình diễn của ca sĩ Vương Bình. Cách anh ấy kết nối với khán giả và truyền tải cảm xúc rất chân thật và gần gũi; đây sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với mình".

Khép lại đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL, những dư âm cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, chương trình còn trở thành cầu nối tinh thần, lan tỏa những giá trị tích cực và khơi gợi tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ.