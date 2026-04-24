Vương Bình khuấy động sân khấu Dạ Khúc Tháng Tư 2026 bằng giọng ca giàu cảm xúc

(Ngày Nay) - Tối 23/4, đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL diễn ra tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong không khí sôi động ấy, sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Vương Bình trở thành điểm nhấn, góp phần khuấy động sân khấu chương trình.
Khán giả hòa mình trong không khí sôi động của đêm đại nhạc hội.
Khán giả hòa mình trong không khí sôi động của đêm đại nhạc hội.

"Dạ Khúc Tháng Tư" là chuỗi sự kiện hướng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 được tổ chức thường niên bởi Khoa Xuất Bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau hơn hai tháng chuẩn bị, đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư 2026 chính thức diễn ra với chủ đề LIMINAL, tái hiện “ngưỡng chuyển tiếp” giữa quá khứ và tương lai, đồng thời gửi gắm thông điệp “Pave the way for a brand - new day” (Mở đường cho một kỷ nguyên mới) đến thế hệ trẻ.

Vương Bình khuấy động sân khấu Dạ Khúc Tháng Tư 2026 bằng giọng ca giàu cảm xúc ảnh 1

Sinh viên trường Báo háo hức chờ đón đêm nhạc hội.

Vương Bình vốn được biết đến với chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc, gắn liền với những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng và sâu lắng. Theo đuổi phong cách âm nhạc tinh tế và giàu chiều sâu, nam ca sĩ tạo dựng hình ảnh gần gũi, không phô trương nhưng vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc người nghe.

Vương Bình khuấy động sân khấu Dạ Khúc Tháng Tư 2026 bằng giọng ca giàu cảm xúc ảnh 2

Vương Bình mở màn phần trình diễn bằng những giai điệu ngọt ngào.

Với loạt ca khúc “Thanh Tân”, “Thành phố phía Đông” và “Ngày buồn tháng nhớ năm thương”, anh dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc khác nhau từ các giai điệu da diết, giàu cảm xúc đến các phần trình diễn sôi động, tươi vui hơn. Không gian hội trường được tiếp thêm năng lượng nhờ những khoảnh khắc khán giả hòa giọng cùng nam ca sĩ.

Vương Bình khuấy động sân khấu Dạ Khúc Tháng Tư 2026 bằng giọng ca giàu cảm xúc ảnh 3

Không khí sân khấu bùng nổ với giọng ca giàu cảm xúc của chủ nhân bản hit "Thanh tân".

Sau phần trình diễn đầy cảm xúc, anh trai Vương Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả đã luôn lắng nghe và đồng hành trong suốt sự nghiệp âm nghiệp của mình. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả dành cho mình tại đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư 2026.

Vương Bình khuấy động sân khấu Dạ Khúc Tháng Tư 2026 bằng giọng ca giàu cảm xúc ảnh 4

Không khí hội trường bùng nổ với những tràng vỗ tay dành cho Vương Bình sau phần trình diễn.

Chia sẻ sau chương trình, bạn Nguyễn Khánh Linh - sinh viên lớp Truyền thông đại chúng A1K44 bày tỏ “Mình thật sự ấn tượng với không khí của chương trình, đặc biệt là phần trình diễn của ca sĩ Vương Bình. Cách anh ấy kết nối với khán giả và truyền tải cảm xúc rất chân thật và gần gũi; đây sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với mình".

Khép lại đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL, những dư âm cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Không chỉ là một sự kiện âm nhạc, chương trình còn trở thành cầu nối tinh thần, lan tỏa những giá trị tích cực và khơi gợi tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ.

Phương Linh
Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026
Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” mang một tầng ý nghĩa mới. Đó là sự hội ngộ giữa bánh mì Việt và những người bạn Pháp. Lần đầu tiên, các thương hiệu ẩm thực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam góp mặt, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa – nơi bánh mì baguette của Pháp và bánh mì kẹp chảo của Sài Gòn không còn ranh giới.
WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
WHO kêu gọi đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm mùa
(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu (WHO châu Âu) đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng cúm và thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng với các nhóm có nguy cơ cao trên toàn châu Âu. Động thái này được đưa ra sau khi một nghiên cứu bao phủ toàn bộ 53 quốc gia thành viên trong khu vực đã tiến hành rà soát, đánh giá các thành tựu và thách thức trong suốt 15 mùa cúm.
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
(Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.