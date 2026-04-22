MV "Có Bác trong tim": khi 3 thế hệ cùng nhau lan toả tình yêu Tổ quốc

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 51 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dự án âm nhạc đặc biệt "Có Bác Trong Tim" đã được phát hành vào lúc 11h30 ngày 22/4 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.

"Có Bác trong tim" xoay quanh niềm tự hào dân tộc, được thể hiện bởi "Em bé chất" Xệ Xệ, với sự góp mặt của divo Tùng Dương và nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa của nhiều thế hệ trong âm nhạc Việt Nam. Từ nhạc phẩm quen thuộc "Như có Bác trong ngày đại thắng", sản phẩm mang tinh thần đương thời nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Không đi theo lối kể chuyện mang tính hoài niệm, ca khúc lan toả những hình ảnh lịch sự và ý nghĩa với tinh thần năng động của người trẻ, như lời khẳng định rằng Bác vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt.

Điểm nhấn của "Có Bác trong tim" nằm ở sự kết hợp giữa Tùng Dương - đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm, và Xệ Xệ - nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo của thế hệ măng non. Hai màu sắc âm nhạc tuy khác biệt về thế hệ nhưng cùng chung tinh thần dân tộc, tạo nên cảm xúc hài hoà và sức sống tươi mới cho ca khúc.

Khoảnh khắc gây xúc động của MV khi Xệ Xệ cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên cùng nhau xem lại những khuông nhạc của bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng". Ông không chỉ là tác giả của ca khúc gốc, mà còn đại diện cho thế hệ đi trước đã chứng kiến, cống hiến và đồng hành cùng những năm tháng lịch sử của đật nước."Việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc 30/4 mang ý nghĩa như những "gạch nối", thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai", ca sĩ Tùng Dương cho biết.

Chị Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, cũng có những chia sẻ về ca khúc: "Sau 51 năm từ khi "Như có Bác trong ngày đại thắng" ra đời, bài hát "Có Bác trong tim" của Xệ Xệ vẫn mang đến cảm giác hân hoan và niềm tự hào tổ quốc. Cách làm mới ca khúc theo xu thế xã hội hiện nay đem đến màu sắc tươi trẻ, gần gũi hơn với trẻ em; một tác phẩm "quốc dân" được hát theo cách mới mẻ hơn, thức thời hơn thì giá trị âm nhạc cũng sẽ còn trường tồn mãi".

MV còn gây ấn tượng với khán giả khi đặt âm nhạc và cảm xúc làm trung tâm thay vì phô diễn hình ảnh. Chọn Bảo tàng Quân sự Việt Nam làm bối cảnh chính, cùng một số cảnh quay tại nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, kết hợp với các tư liệu lịch sử, hình ảnh lá cờ Tổ quốc, sản phẩm làm nổi bật tinh thần tri ân và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Ba thế hệ cùng xuất hiện trong một tác phẩm tạo nên hình ảnh đẹp về sự kế thừa và lan toả tình yêu quê hương đất nước cùng niềm kính yêu vô hạn gửi tới Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Qua đó, "Có Bác trong tim" không chỉ là một ca khúc ra mắt dịp lễ lớn, mà còn là lời nhắc gửi tới người nghe rằng ở bất cứ thời đại nào, lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong trái tim người Việt Nam.