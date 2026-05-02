Liên tiếp ngộ độc thực phẩm trong trường học ở TP Hồ Chí Minh: "Lỗ hổng" quản lý

Liên tiếp nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện là tiếng chuông cảnh báo về những “lỗ hổng” trong quản lý, giám sát vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học.
Nhiều ý kiến cho rằng cần có các cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn bữa ăn học đường, bảo vệ sức khỏe học sinh.
Chưa yên tâm với bữa ăn bán trú
Chỉ trong tháng 4/2026 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) và Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) với hàng trăm học sinh phải nhập viện điều trị, trong đó có 1 em học sinh phải thở máy.
Vụ việc đã ảnh hưởng tới tâm lý không ít phụ huynh, nhiều người chọn giải pháp buổi trưa đón con về nhà ăn cơm thay vì ở lại trường ăn bán trú như trước.
“Quá nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú liên tiếp xảy ra như thế này khiến gia đình mình bất an và quyết định buổi trưa tranh thủ đón con về, dù sinh hoạt bị đảo lộn và vất vả hơn nhiều nhưng cũng đành chấp nhận," anh Hoàng Hữu Hiếu, ngụ phường Tân Định, chia sẻ.
Nhưng không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian đón con về ăn cơm nhà. Có 2 con đang học tiểu học và trung học cơ sở, chị Đào Bích Thủy, ngụ phường An Khánh, chấp nhận để con ăn bán trú tại trường.
“Công việc rất bận rộn nên chúng tôi buộc phải cho con học bán trú và gửi gắm niềm tin vào trường về bữa ăn bán trú, nhưng với việc nhiều vụ việc xảy ra liên tục như thế này thì quả là không thể yên tâm được," chị Thủy bày tỏ.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 2,6 triệu học sinh đang học tập tại hơn 3.500 trường học. Theo thống kê, trung bình mỗi trường có khoảng từ 60-90% học sinh đăng ký bán trú. Về hình thức, đa phần các trường học tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh bằng cách tự tổ chức bếp ăn hoặc ký hợp đồng với các công ty nấu trực tiếp tại trường, hay nhận suất ăn từ đơn vị cung cấp theo hợp đồng.
|Học sinh ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)