Israel chính thức xin lỗi Qatar về vụ không kích hôm 9/9, cam kết không tái diễn

(Ngày Nay) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 đã lên tiếng xin lỗi Qatar về vụ không kích gần đây nhằm vào thủ đô Doha. Động thái nhượng bộ hiếm hoi này được xem là rất quan trọng để Qatar tiếp tục vai trò trung gian hòa giải chủ chốt trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Lời xin lỗi được ông Netanyahu đưa ra trong cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar, Thủ tướng Israel đã bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc và cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn.

Phát biểu từ Nhà Trắng, Thủ tướng Netanyahu khẳng định với người đồng cấp Qatar rằng Israel “không có kế hoạch xâm phạm chủ quyền của các ngài một lần nữa trong tương lai”. Ông cũng tán thành đề xuất của Tổng thống Trump về cơ chế ba bên Mỹ-Israel-Qatar nhằm giải quyết những bất đồng còn tồn đọng.

Truyền thông Israel, trong đó có kênh truyền hình quốc gia Kan TV, đánh giá lời xin lỗi của ông Netanyahu là điều kiện cần thiết để Qatar tiếp tục các nỗ lực hòa giải nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza và giải thoát các con tin Israel.

Về phần mình, ông Al Thani lên án mạnh mẽ vụ không kích hôm 9/9, nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ công dân và cư dân Qatar là “ưu tiên tuyệt đối”, đồng thời tái khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cũng nhấn mạnh cam kết của Doha về việc tiếp tục làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

Ngày 9/9, Israel đã thực hiện vụ không kích nhằm vào nhóm lãnh đạo Hamas đang có mặt tại thủ đô Doha. Qatar gọi vụ tấn công là “hành động khủng bố nhà nước”, vi phạm luật quốc tế và chủ quyền quốc gia Qatar.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Trump đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu cam kết sẽ không tiếp tục tấn công Qatar.