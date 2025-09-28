Israel tăng cường tấn công tại Dải Gaza

(Ngày Nay) - Không quân Israel cho biết đã tấn công khoảng 120 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm các tòa nhà được các nhóm vũ trang sử dụng, tay súng và nhiều cơ sở hạ tầng.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/9 cho biết hơn 750.000 người Palestine đã rời Thành phố Gaza về phía Nam Dải Gaza kể từ khi Israel tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào Hamas tại khu vực này.

Trước khi IDF phát động chiến dịch tấn công lớn, ước tính có khoảng 1 triệu người Palestine sinh sống tại Thành phố Gaza. Người dân đã được lệnh sơ tán tới một khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở miền Nam.

Tốc độ di tản gia tăng trong tuần qua, khi IDF tiến sâu hơn vào trung tâm Thành phố Gaza.

Không quân Israel cho biết đã tấn công khoảng 120 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm các tòa nhà được các nhóm vũ trang sử dụng, tay súng và nhiều cơ sở hạ tầng.

IDF cho biết Sư đoàn 98 đã tiêu diệt nhiều tay súng và thu giữ lượng lớn vũ khí, trong đó có súng chống tăng RPG và tên lửa. Sư đoàn này cũng chỉ huy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một trạm giám sát của Hamas và một điểm tập kết của các tay súng thuộc Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).

Trong khi đó, giới chức y tế Gaza thông báo các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng trên khắp Dải Gaza trong đêm qua.

Tại miền Trung và miền Bắc Gaza, nhiều người thiệt mạng trong nhà riêng vào rạng sáng, trong đó có 9 thành viên của một gia đình ở trại tị nạn Nuseirat.

Một cuộc không kích phá hủy một ngôi nhà ở khu phố Tufah, Thành phố Gaza, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hơn một nửa trong số này là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, 4 người khác thiệt mạng khi nhà của họ tại trại tị nạn Shati bị trúng không kích.

Israel Dải Gaza

