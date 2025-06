Ji Chang Wook góp mặt tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ ba

Gương mặt vàng của làng giải trí

Với ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân linh hoạt, Ji Chang Wook là một trong những tài tử được yêu mến bậc nhất tại Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006 nhưng phải đến vai diễn trong “Smile Again” (2010–2011), nam diễn viên mới thực sự tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Vai diễn này không chỉ giúp anh giành Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại KBS Drama Awards, mà còn mở ra hàng loạt cơ hội trong sự nghiệp sau đó.

Không ngừng thử thách bản thân qua nhiều thể loại, từ hành động, lãng mạn đến hình sự, Ji Chang Wook trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn nam chính có chiều sâu tâm lý và sức hút thương mại mạnh mẽ. Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook sở hữu một bộ sưu tập những tác phẩm được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

Empress Ki (2013) và “Healer” (2014–2015) là 2 cú hích lớn đưa tên tuổi Ji Chang Wook vươn ra thị trường quốc tế, đặc biệt được yêu mến tại các nước châu Á. Trong Empress Ki, anh hóa thân thành vị vua với những yếu điểm, vừa hèn yếu, trẻ con, nhưng lại vô cùng chung thủy với tình yêu duy nhất của mình - nàng Seung Nang. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời, Ji Chang Wook đã khắc họa rõ nét những sắc thái phức tạp của nhân vật và đưa tên tuổi của mình vang dội khắp châu Á. Trong khi đó, Ji Chang Wook ở “Healer” lại hóa thân thành

một phóng viên bí ẩn vừa lạnh lùng vừa ấm áp, không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, mà còn bởi lối diễn xuất nội lực và đầy cảm xúc.

Tiếp nối thành công, anh tham gia loạt phim đình đám như “The K2” (2016), “Suspicious Partner” (2017), “Lovestruck in the City” (2020) và gần đây là “The Worst of Evil” (2023), một series hành động tội phạm được đánh giá cao trên nền tảng trực tuyến Disney+. Trong “The Worst of Evil”, Ji Chang Wook vào vai một cảnh sát chìm đối đầu với tổ chức tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia. Vai diễn này được nhận xét là bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp của anh nhờ sự trưởng thành trong cách thể hiện nội tâm phức tạp, pha trộn giữa lý trí và cảm xúc.

Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Ji Chang Wook còn khẳng định thực lực tại sân khấu nhạc kịch và điện ảnh. Anh từng giành Giải Diễn viên truyền hình xuất sắc tại Asia Artist Awards nhờ vai diễn trong “Healer”, liên tục lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards – một trong những giải thưởng danh giá nhất xứ Hàn. Bên cạnh đó, anh cũng được vinh danh tại KBS Drama Awards, MBC Drama Awards và Seoul International Drama Awards với các hạng mục như Ngôi sao Hallyu tiêu biểu, Diễn viên được yêu thích nhất, và Giải Cặp đôi đẹp nhất.

Ngoài ra, Ji Chang Wook còn gây ấn tượng khi đoạt giải tại China TV Drama Awards – một sự kiện vinh danh các tác phẩm và nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Trung Quốc, khẳng định sức hút toàn châu Á của anh. Không chỉ nhận được giải thưởng từ giới chuyên môn, Ji Chang Wook còn thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng “Diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, chứng minh sức hút bền vững và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong làn sóng Hallyu.

DANAFF và hành trình kết nối điện ảnh Việt – Hàn

Mới đây, Ji Chang Wook đã xác nhận xuất hiện tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ ba, cùng nhà sản xuất Jae Duk-han tham dự các hoạt động: giao lưu cùng khán giả, thảm đỏ và hội thảo điện ảnh. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông Việt Nam và quốc tế, góp phần thu hút công chúng đặc biệt là các bạn trẻ đến với liên hoan phim. Với lần xuất hiện này, Ji Chang Wook đã mở ra một cột mốc mới trong quá trình giao lưu văn hóa giữa hai nền điện ảnh Việt – Hàn. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên góp mặt tại một liên hoan phim ở Việt Nam với tư cách khách mời quốc tế sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Việc DANAFF III mời Ji Chang Wook đến tham dự không đơn thuần chỉ là lựa chọn một ngôi sao tạo sức hút truyền thông. Đó còn là bước đi chiến lược giúp DANAFF khẳng định khát vọng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng của một Liên hoan phim trẻ trung nhưng đầy tiềm năng. Với hệ thống phim dự thi có chọn lọc, các buổi hội thảo chuyên sâu có sự tham gia của chuyên gia quốc tế, cho đến không gian chiếu phim ngoài trời kết nối cộng đồng, DANAFF III đã và đang nỗ lực trở thành một điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước trở thành thị trường tiềm năng thu hút các sản phẩm văn hóa và giải trí quốc tế, sự xuất hiện của những nghệ sĩ hàng đầu như Ji Chang Wook tại DANAFF đã tạo ra cú hích truyền thông mạnh mẽ, hứa hẹn mở ra mối liên kết đa chiều giữa nghệ sĩ, công chúng và các nhà làm phim trong khu vực. Với tài năng đã được khẳng định, sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng người hâm mộ và tinh thần cầu thị trong hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc truyền cảm hứng tại DANAFF năm nay.