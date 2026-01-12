Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lập kỷ lục tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm

(Ngày Nay) - Sáng ngày 12/1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao. Đây là đợt tiếp nhận tác phẩm có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Bảo tàng, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật quốc gia.

Gần 1.000 tác phẩm được bàn giao là kết quả lao động sáng tạo bền bỉ của tập thể họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc nhiều thế hệ, với sự đa dạng về chất liệu, loại hình, ngôn ngữ tạo hình. Các tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh chứng tích lịch sử, đời sống xã hội và sự chuyển mình của mỹ thuật Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Từ "món quà vô giá" đến sứ mệnh mới của Bảo tàng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khẳng định đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với cả Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng như Bảo tàng.

"Đây là món quà vô giá mà Hội Mỹ thuật Việt Nam đã gửi trao, đồng thời cũng trao truyền một sứ mệnh mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật", ông Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, gần 1.000 tác phẩm là thành quả sáng tạo của các tác giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Dù không phải các tác giả đều có mặt trong sự kiện trao tặng, nhưng mỗi tác phẩm hiện diện trong bộ sưu tầm đều cho thấy tài năng, tâm huyết cũng như trách nhiệm xã hội của các nghệ sĩ đối với nền mỹ thuật Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Minh cũng cho biết, đây là đợt chuyển giao mang tính tổng thể và có thể là lần chuyển giao cuối cùng, khi phần lớn các tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ trong nhiều thập kỷ qua đã được trao gửi cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với tư cách là tài sản quốc gia. Từ đây, các tác phẩm sẽ được lưu giữ vĩnh viễn, trở thành nền tảng quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, trưng bày và giáo dục mỹ thuật hướng tới đại chúng.

Địa chỉ tin cậy cho các tác phẩm vốn "ngủ yên"

Từ góc nhìn của Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ một cách thẳng thắn và giàu cảm xúc về hành trình gìn giữ bộ sưu tập suốt hàng chục năm. Ông cho biết: "Trong nhiều thập kỷ, bộ sưu tập của Hội được giữ gìn trong điều kiện còn nhiều hạn chế, chưa có cơ hội tiếp cận rộng rãi với công chúng".

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, các tác phẩm được hình thành từ nhiều trại sáng tác ở cả miền Bắc và miền Nam, từ các kỳ triển lãm của Hội qua nhiều giai đoạn lịch sử. Dù điều kiện sáng tác khác nhau, giá trị cốt lõi của các tác phẩm vẫn nằm ở sự chân thành, tinh thần cống hiến và dấu ấn thời đại.

Việc các tác phẩm được chuyển giao về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, theo ông, là lựa chọn phù hợp nhất để các giá trị được lưu giữ lâu dài và phát huy đúng tầm.

"Không có nơi nào phù hợp hơn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để các tác phẩm được lưu giữ mãi mãi", họa sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định, đồng thời bày tỏ niềm tin vào một không gian cởi mở, chuyên nghiệp mà Bảo tàng đang từng bước xây dựng.

Cùng chung quan điểm, họa sĩ Nguyễn Tường Linh, cho rằng việc chuyển giao lần này mang lại sự yên tâm lớn với giới nghệ sĩ. "Từ góc độ của một nghệ sĩ, tôi có thể nói rằng đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Từ nay, các tác phẩm sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn hơn khi được lưu giữ trong điều kiện chuyên nghiệp. Các tác phẩm cũng có thêm cơ hội đến với công chúng thông qua hình thức trưng bày và giới thiệu đa dạng".

Lập hồ sơ, bảo quản và phát huy giá trị

Đằng sau sự kiện mang tính biểu tượng này là một khối lượng công việc khổng lồ mà Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phải đối mặt. Ông Nguyễn Minh Anh cho biết, ngay sau tiếp nhận, công việc đầu tiên là phân loại, vệ sinh và bảo quản ban đầu cho toàn bộ tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm đã lưu giữ lâu năm trong điều kiện chưa đạt chuẩn.

Quan trọng hơn là việc xây dựng hồ sơ khoa học cho từng tác phẩm, một công đoạn dài và công phu. "Mỗi tác phẩm khi trở thành hiện vật bảo tàng đều phải có lý lịch khoa học đầy đủ, từ thông tin tác giả, năm sáng tác, hoàn cảnh ra đời cho tới giá trị nghệ thuật và lịch sử", ông Nguyễn Anh Minh cho biết.

Với những trường hợp tác giả không còn, cán bộ bảo tàng phải làm việc với gia đình nghệ sĩ để thu thập tư liệu. Đây không chỉ là công việc tốn thời gian mà còn đòi hỏi nguồn kinh phí cực lớn, đặc biệt với các tác phẩm có dấu hiệu hư hại, cần tu sửa, phục chế.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng chia sẻ kế hoạch dài hạn rằng gần 1.000 bức tranh thuộc bộ sưu tập được tiếp nhận lần này sẽ trở thành nòng cốt cho các trưng bày chuyên đề và quy mô lớn, đặc biệt khi Trung tâm Mỹ thuật đương đại, cơ sở 2 của đơn vị dự kiến được khởi công và hoàn thành trong vòng hai năm tới.