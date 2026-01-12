Quả cầu Vàng 2026: "One Battle After Another" thống trị, "Hamnet" tạo cú sốc lớn

(Ngày Nay) - Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 khép lại với một cục diện đúng như dự đoán, nhưng cũng đầy tính bất ngờ, khi “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson thống trị mảng phim hài – ca nhạc, còn “Hamnet” bất ngờ vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành giải “Phim chính kịch xuất sắc nhất”.

Cụ thể, “One Battle After Another” đã chiến thắng tại 4 hạng mục (trong tổng số 9 đề cử) gồm: “Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất”; “Đạo diễn xuất sắc nhất” - dành cho nhà làm phim Paul Thomas Anderson; “Kịch bản xuất sắc nhất” - cũng dành cho Paul Thomas Anderson và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” - dành cho Teyana Taylor.

Khai thác chủ đề cực đoan chính trị, nhập cư và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trong bối cảnh nước Mỹ phân cực sâu sắc, “One Battle After Another” kể câu chuyện về một nhà cách mạng cánh tả đã luống tuổi (do Leonardo DiCaprio thủ vai) buộc phải tái xuất khi con gái rơi vào hiểm nguy. Mặc dù DiCaprio không giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim hài/ca nhạc”, nhưng tác phẩm này vẫn được xem là ứng viên nặng ký trên đường đua Oscar nhờ sức nặng nghệ thuật và tính thời sự.

Chiến thắng của “One Battle After Another” cũng giúp Paul Thomas Anderson trở thành đạo diễn thứ hai trong lịch sử Quả cầu vàng giành trọn bộ giải thưởng dành cho phim - đạo diễn - kịch bản, sau nhà làm phim Oliver Stone với “Born on the Fourth of July”.

Trong khi đó, Timothée Chalamet đã lần đầu tiên đoạt giải Quả cầu Vàng - cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” khi hóa thân một tay chơi bóng bàn đầy tham vọng trong “Marty Supreme”. Đây là giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Chalamet, sau 4 lần trắng tay trước đó. Nam diễn viên 30 tuổi chia sẻ rằng chính những lần thất bại ấy đã khiến khoảnh khắc chiến thắng lần này “ngọt ngào hơn bao giờ hết”.

Trái với nhiều dự đoán nghiêng về “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler, “Hamnet” - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của nhà văn Maggie O’Farrell - đã giành giải “Phim chính kịch xuất sắc nhất”. Tác phẩm do Chloé Zhao đạo diễn, tái hiện nỗi đau của đại văn hào William Shakespeare và vợ là Agnes Hathaway khi họ đối mặt với cái chết của con trai. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cách kể chuyện tinh tế, giàu cảm xúc và tập trung vào góc nhìn người phụ nữ. Trước đó, Jessie Buckley đã được vinh danh “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim chính kịch” với vai Agnes Hathaway, góp phần đưa “Hamnet” trở thành hiện tượng của mùa giải.

Ở các hạng mục diễn xuất khác, Wagner Moura đoạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim chính kịch” với vai diễn trong “The Secret Agent”, đồng thời giúp tác phẩm Brazil này giành cả giải “Phim xuất sắc nhất không nói tiếng Anh”.

Tài tử Stellan Skarsgård đoạt giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với “Sentimental Value”. Đây là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp Hollywood kéo dài hàng chục năm của ông. Trong khi đó, Rose Byrne thắng giải “Nữ diễn viên chính - Phim hài/ca nhạc” với “If I Had Legs I’d Kick You”.

Phim “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler nhận giải “Thành tựu điện ảnh và phòng vé”, cùng “Nhạc phim xuất sắc nhất”, sau khi đạt doanh thu toàn cầu 368 triệu USD.

Ở mảng hoạt hình, “KPop Demon Hunters” gây ấn tượng khi được vinh danh tại hai hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” và “Ca khúc gốc xuất sắc nhất”, khẳng định sức ảnh hưởng của các nền tảng trực tuyến trong mùa giải năm nay.

Mảng truyền hình chứng kiến sự áp đảo của loạt phim “Adolescence” với 4 giải thưởng, gồm “Phim ngắn/series giới hạn xuất sắc nhất” cùng các giải diễn xuất. Trong khi đó, “The Pitt” giành giải “Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất”, còn “The Studio” chiến thắng ở hạng mục “Phim hài xuất sắc nhất”.

Quả cầu Vàng 2026 cũng dành sự tôn vinh cho những tượng đài điện ảnh như Helen Mirren với giải Cecil B. DeMille - ghi nhận cống hiến trọn đời của bà cho điện ảnh, trong khi Sarah Jessica Parker được trao giải Carol Burnett vì những đóng góp xuất sắc cho truyền hình.

Dù không trực tiếp quyết định kết quả tượng vàng Oscar, nhưng giải thưởng Quả cầu Vàng vẫn được xem là “phép thử quyền lực” của mùa giải thưởng, nơi chiến thắng có thể tạo cú hích truyền thông, còn thất bại có thể làm lung lay cả một chiến dịch tranh giải.