Kết nối dịch vụ toàn diện cho sàn giao dịch bất động sản vừa và nhỏ trong không gian văn phòng hiện đại

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phát triển nhưng với giá thuê văn phòng tại các khu vực trung tâm Hà Nội tăng cao. Vì vậy, các sàn giao dịch bất động sản khởi nghiệp chịu áp lực không nhỏ về chi phí thuê văn phòng.
Chi phí văn phòng đang là “nút thắt” với sàn giao dịch bất động sản khởi nghiệp

Theo khảo sát của Maison Office (07/2025) giá thuê văn phòng tại các tòa nhà HUD Tower (Lê Văn Lương kéo dài), Handico Tower (Đường Phạm Hùng), CEO Tower (Đường Phạm Hùng), Keangnam (Đường Phạm Hùng) hay The Light (Tố Hữu) dao động từ 13 – 22 USD/m²/tháng, tương đương 320.000 – 528.000 đồng/m². Trung bình một văn phòng làm việc cho khoảng 50 người cần diện tích khoảng 150m², tổng chi phí thuê văn phòng dao động khoảng từ 48 – 80 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm các khoản chi phí vận hành cố định) như điện, nhân sự lễ tân…Ngoài ra, chi phí đầu tư cơ sở vật chất ban đầu như nội thất, thiết bị văn phòng có thể tiêu tốn từ 500 – 600 triệu. Đây là chính “nút thắt” lớn với các sàn giao dịch bất động sản khởi nghiệp.

Không gian khu trà thiền trang nhã, tinh tế mang lại sự an yên.

Vik Group là một đơn vị đang tham gia hợp tác, phát triển một số dự án bất động sản với mục tiêu trở thành chủ đầu tư chuyên nghiệp.

VIK Group là một đơn vị đang tham gia hợp tác, phát triển một số dự án bất động sản với mục tiêu trở thành chủ đầu tư chuyên nghiệp. Với mong muốn đồng hành học hỏi kinh nghiệm để hiểu rõ hơn về lĩnh vực tiếp thị phân phối bất động sản. Vì vậy, VIK Group đầu tư hệ thống văn phòng hướng tới sàn giao dịch bất động sản vừa và nhỏ mang tên VIK Space.

Hệ thống văn phòng Vik Space có diện tích 2000m2.

Chia sẻ về VIK Space, CEO VIK Group - Bà Dương Thanh Mỹ Hà cho biết: “Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và khả năng thích ứng cao. Là một chủ đầu tư chuẩn bị gia nhập thị trường, chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm, để cùng học hỏi, liên kết với nhau và tạo ra những giá trị bền vững”.

VIK Space - Kết nối cùng phát triển

VIK Space mang tới không gian văn phòng chuyên nghiệp, chi phí hợp lý và mở ra cơ hội đồng hành cùng đội ngũ sàn bất động sản khởi nghiệp. Làm việc trong không gian VIK Space giúp các doanh nghiệp bất động sản tạo ra một hệ thống tiếp thị phân phối bất động sản cùng chia sẻ hệ thống dữ liệu báo cáo thị trường, thị hiếu khách hàng và xu hướng đầu tư đều được cập nhật thường xuyên giúp các sàn xây dựng kế hoạch kinh doanh sát thực và hiệu quả hơn.

