Vị trí đắc địa của tổ hợp Sun Centro Town trong quần thể Sun Elite City

(Ngày Nay) - Nằm tại vị trí trung tâm quần thể Sun Elite City quy mô 324ha, chỉ cách bãi biển vài bước chân, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town không chỉ sở hữu tầm nhìn hướng vịnh đắt giá mà còn mở ra không gian sống hiện đại, kết nối cộng đồng cư dân với chuỗi dịch vụ đẳng cấp bên vịnh di sản.

Trong khi tại nhiều đô thị biển trên cả nước, quỹ đất ven biển thường được ưu tiên phát triển tổ hợp khách sạn, resort phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày, thì Sun Centro Town được định vị theo mô hình an cư – nghỉ dưỡng – đầu tư tích hợp. Sức nóng đặc biệt của dòng sản phẩm mang tính tiên phong này được minh chứng tại sự kiện ra mắt mới nhất, khi hơn một nửa quỹ căn hộ thuộc tổ hợp đã được đặt chỗ.

“Trạm trung chuyển” của mọi trải nghiệm

Là một trong những khách hàng đầu tiên quyết định xuống tiền rất nhanh, anh Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy dự án này có ba điểm sáng: sát biển, chủ đầu tư uy tín và nằm trong đại đô thị quy hoạch bài bản. Ở khu vực Hạ Long, căn hộ có pháp lý minh bạch mà lại gần biển như này là cực hiếm, rõ ràng đây là một cơ hội đầu tư tốt”.

Nếu quần thể đô thị Sun Elite City được đánh giá là sở hữu vị trí đắt giá khi ôm trọn trục đường kỳ quan, kết nối trực diện biển Bãi Cháy và hướng tầm nhìn ra Vịnh Hạ Long thì vị trí của Sun Centro Town có thể coi là đắt giá bậc nhất khi nằm ở trung tâm quần thể.

Ngay dưới chân ba tòa tháp căn hộ là trục đường bao biển Kỳ Quan, tuyến giao thông chiến lược giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các điểm đến trọng yếu của Bãi Cháy - Hạ Long và toàn vùng Đông Bắc. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 90 phút về Hà Nội qua cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội; 30 phút đến sân bay quốc tế Vân Đồn và khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh; và chỉ 5 phút để tiếp cận tổ hợp giải trí Sun World Ha Long hay Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Đặc biệt, ngay kế cận tổ hợp Sun Centro Town là quảng trường lễ hội Sun Carnival, sân khấu của những đêm nhạc cuồng nhiệt và chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể chạm tới biển Bãi Cháy, hòa mình vào nhịp sống sôi động suốt bốn mùa, từ chợ đêm VUI-Fest náo nhiệt đến chuỗi nhà hàng, quán bar ven biển rực rỡ ánh đèn. Hơn thế, trong quy hoạch quần thể Sun Elite City, tương lai sẽ xuất hiện những công trình biểu tượng như tòa tháp nghỉ dưỡng giữa biển, nhà hát biểu diễn ngoài trời, tổ hợp trung tâm thương mại hiện đại… mang đến trải nghiệm sống đa tầng.

Vị trí “trung tâm của trung tâm” cùng khả năng kết nối linh hoạt đã biến Sun Centro Town thành “trạm trung chuyển” của mọi trải nghiệm. Ngay nội tòa, chủ đầu tư Sun Group kiến tạo “thế giới tiện ích” thu nhỏ. Nổi bật trong đó là bể bơi bốn mùa mái kính dài 50m, hoạt động quanh năm, mang đến những giây phút thư giãn giữa thiên nhiên tuyệt mỹ. Khu gym và spa cao cấp sở hữu không gian yên tĩnh, riêng tư, là nơi lý tưởng để tái tạo năng lượng cho người lớn. Kidzone cho trẻ thỏa sức vui chơi, sáng tạo.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng còn được nâng tầm với chuỗi nhà hàng, skybar sang trọng trên tầng mái với diện tích mặt sàn rộng lớn, view trọn vịnh biển, pháo hoa...; góp phần tạo nên những phút giây đắt giá cho cư dân và du khách lưu trú ngắn ngày, khẳng định chuẩn sống khác biệt giữa lòng di sản.

Điểm tụ vàng trong dòng chảy đầu tư

Du lịch Quảng Ninh nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm những điểm đến hút khách bậc nhất cả nước, đặc biệt tại Bãi Cháy. Hiếm bãi biển nào sở hữu quy hoạch bài bản và đồng bộ như nơi đây, hội tụ đầy đủ dịch vụ đẳng cấp từ tổ hợp giải trí Sun World Ha Long, Cảng tàu khách quốc tế đến bãi biển rộng – sạch – đẹp cùng cảnh quan được chỉnh trang hiện đại. Sự cộng hưởng giữa cảnh sắc thiên nhiên và hệ sinh thái du lịch đẳng cấp đã tạo đòn bẩy phát triển vượt bậc cho ngành công nghiệp không khói, mở ra dư địa đầu tư hấp dẫn.

Trong bối cảnh đó, BĐS nghỉ dưỡng – lưu trú cao cấp đang dần trở thành “mảnh đất vàng” được tìm kiếm. Đón đầu xu thế, Sun Centro Town là tổ hợp căn hộ cao cấp sát biển đầu tiên được giới thiệu thuộc quần thể Sun Elite City, nổi lên như điểm đến tiềm năng dành cho nhà đầu tư nhạy bén. Dự án đón trọn dòng khách lưu trú dồi dào đã hiện hữu tại Bãi Cháy, đồng thời đón đầu làn sóng tăng trưởng mới trong tương lai khi quần thể Sun Elite City hoàn thiện.

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), dự án được hoàn thiện theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, mỗi tòa tháp cao 30 tầng cung cấp ra thị trường khoảng 2.900 căn hộ đa dạng loại hình từ studio, 1-3 phòng ngủ, phù hợp nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Đáng chú ý, tầng 1 và tầng 30 sở hữu chiều cao vượt trội 7m, tạo không gian kinh doanh – dịch vụ sầm uất. Trong khi đó, căn hộ từ tầng 2 đến tầng 29 sở hữu ba tầm nhìn đắt giá: hướng vịnh kỳ quan, hướng quảng trường lễ hội sôi động và hướng nội khu tiện ích.

“Các căn hộ dịch vụ bàn giao đầy đủ nội thất (không gồm thiết bị điện tử), tích hợp dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và an ninh nhiều lớp. Chủ sở hữu yên tâm khai thác cho thuê ngay, hoặc tận hưởng không gian sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay Vịnh kì quan” – Đại diện Sun Property chia sẻ.

Với định hướng phát triển nhất quán, quy hoạch đồng bộ và đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, Sun Centro Town đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo mô hình đô thị ven biển hiện đại tại Quảng Ninh. Dự án góp phần đưa vùng đất này vượt ra khỏi vị thế một điểm đến du lịch thông thường, trở thành nơi đáng sống và đầu tư bền vững cho cộng đồng cư dân tinh hoa.