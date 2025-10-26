Khả năng gặp Mỹ-Triều phụ thuộc mong muốn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un

(Ngày Nay) - Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có bất kỳ kế hoạch nào gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân chuyến công du đến Hàn Quốc hay không, ông Trump đáp: “Tôi sẵn sàng nếu ông ấy đề nghị".

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần tới "nếu ông Kim cũng mong muốn như vậy."

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói như vậy với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) khi đang trên đường tới Malaysia trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Theo Yonhap, phát biểu này cho thấy ông Trump vẫn sẵn sàng nối lại đối thoại ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Theo thông tin từ nhóm phóng viên Nhà Trắng, khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có bất kỳ kế hoạch nào gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân dịp chuyến công du đến Hàn Quốc hay không, ông Trump đáp: “Tôi sẵn sàng nếu ông ấy (nhà lãnh đạo Kim Jong Un) đề nghị."

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng lần gặp gần nhất giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra sau khi ông thông báo trên mạng Internet về chuyến thăm Hàn Quốc và bày tỏ sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn.

Ông Trump nói thêm rằng nếu cần lần này thì ông sẵn sàng truyền đi thông điệp theo cách tương tự như trước đây, thông qua mạng Internet, trong bối cảnh có rất ít kênh liên hệ giữa hai bên.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông có “mối quan hệ tốt đẹp” với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Kim Jong Un diễn ra vào tháng 6/2019 tại làng Panmunjom (Bàn Môn Điếm) ở biên giới liên Triều.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo, sau cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018 và cuộc gặp thứ hai tại Hà Nội (Việt Nam) vào tháng 2/2019.

Trước đó, trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 24/10, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hiện trong kế hoạch chuyến công du chưa có kế hoạch chính thức cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á, song lưu ý “mọi việc đều có thể thay đổi".