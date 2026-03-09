Khổng Tước chinh phục khán giả tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” do nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình sáng tạo, dàn dựng đã chinh phục khán giả Thủ đô bằng vẻ đẹp của ngôn ngữ hình thể, mỹ học phương Đông và chiều sâu triết lý về sự sống. Thành công của các đêm diễn là minh chứng sinh động cho thấy xu hướng giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam với thế giới.

Ở góc nhìn rộng hơn, việc đưa những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đến biểu diễn tại Việt Nam đang góp phần hiện thực hóa một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần xứng đáng gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

“Khổng Tước” sải cánh tại Hà Nội

Khi những thanh âm đầu tiên vang lên, không gian sân khấu lập tức đưa khán giả bước vào thế giới nghệ thuật đầy mê hoặc của “Khổng Tước”. Những chuyển động uyển chuyển, tinh tế của các nghệ sĩ, kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và mỹ thuật sân khấu đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động, một hành trình cảm xúc đầy chất thơ.

Toàn bộ vở diễn được chia thành bốn chương: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Bốn mùa luân chuyển tượng trưng cho vòng tuần hoàn của sự sống, từ khởi đầu, trưởng thành, suy tàn đến tái sinh. Trong vở diễn, hình tượng Khổng Tước vừa là chim vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình. Qua những chuyển động vũ đạo, khán giả được dẫn dắt bước vào hành trình suy ngẫm về sự sống, bản tính con người và tình yêu - những chủ đề vĩnh hằng của nhân loại.

Đáng chú ý, dù đã 67 tuổi, nghệ sĩ Dương Lệ Bình vẫn trực tiếp tham gia biểu diễn trong chương “Mùa Đông” tại Hà Nội - đó là khoảnh khắc khi vạn vật chìm trong tĩnh lặng, hình tượng Khổng Tước xuất hiện và múa giữa bão tuyết, biểu trưng cho sự thức tỉnh và tái sinh - một thông điệp nghệ thuật về sức sống bền bỉ của con người, đồng thời cũng là tuyên ngôn nghệ thuật của nữ nghệ sĩ về đam mê không tuổi.

Trong suốt thời lượng vở diễn, khán phòng gần như lặng đi, khán giả chăm chú theo dõi từng chuyển động, từng khoảnh khắc của câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ múa. Khi tấm màn sân khấu khép lại, những tràng pháo tay vang lên kéo dài. Bên cạnh đông đảo khán giả trong nước còn có nhiều khách quốc tế và đại diện các tổ chức ngoại giao, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa sinh động.

“Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, tinh tế và đẹp đến rung động. Một màn biểu diễn mãn nhãn và thật khó quên!”, chị Minh Hằng, phường Hai Bà Trưng chia sẻ sau đêm diễn. Không chỉ chị Minh Hằng, hầu hết các khán giả khi được hỏi, đều có chung một cảm nhận - đó là sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của tác phẩm, là sự khâm phục bởi sức sáng tạo và giá trị nghệ thuật các nghệ sĩ mang tới cho công chúng...

Sau hai đêm diễn thành công, hành trình của “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” tại Hà Nội vẫn tiếp tục với những suất diễn vào chiều và tối 8/3, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả Thủ đô.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình, người được mệnh danh là “chim công của làng múa Trung Quốc”, sinh ra trong cộng đồng người Bạch tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Lớn lên trong môi trường mà âm nhạc, lễ hội và vũ đạo hòa quyện trong đời sống thường nhật, dù không trải qua quá trình đào tạo bài bản tại các học viện nghệ thuật, Dương Lệ Bình vẫn trở thành một trong những nghệ sĩ múa nổi bật của châu Á. Vũ kịch “Khổng Tước” ra đời năm 2012, được xem là đỉnh cao sáng tạo trong sự nghiệp của nghệ sĩ Dương Lệ Bình. Ngay sau khi công diễn, tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng nghệ thuật và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Sau hơn một thập niên, phiên bản tái dựng năm 2022 tiếp tục được nâng cấp về quy mô, mỹ học sân khấu và công nghệ trình diễn. Tác phẩm đã lưu diễn tại nhiều thành phố lớn với hàng nghìn buổi biểu diễn trên toàn cầu. Dù dàn diễn viên có thể thay đổi theo từng năm, nghệ sĩ Dương Lệ Bình vẫn trực tiếp tham gia biểu diễn trong một số phân cảnh quan trọng. Sự hiện diện của bà trên sân khấu được xem là linh hồn của tác phẩm, bảo chứng cho tinh thần nghệ thuật mà “Khổng Tước” muốn truyền tải.

Nhịp cầu giao lưu văn hóa quốc tế

Theo Ban tổ chức, để chuẩn bị cho các đêm diễn, gần 70 nghệ sĩ và kỹ thuật viên đã tham gia dàn dựng. Toàn bộ hệ thống thiết bị sân khấu, đạo cụ và trang phục được vận chuyển sang Việt Nam nhằm đảm bảo chuẩn mực nghệ thuật nguyên bản của tác phẩm. Quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghệ thuật Việt Nam và Trung Quốc, cho thấy quy mô và tính chuyên nghiệp của một dự án biểu diễn quốc tế.

Thành công của vũ kịch “Khổng Tước” tại Hà Nội cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao của công chúng ngày càng tăng. Sự kiện cũng góp phần mở ra cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ, tạo điều kiện để khán giả Việt Nam tiếp cận những xu hướng nghệ thuật đương đại của thế giới; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường biểu diễn chuyên nghiệp. Đối với các nghệ sĩ, sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng là nguồn động lực lớn để tiếp tục sáng tạo. Với các nhà tổ chức, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc khi tới động viên nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt đã bày tỏ kỳ vọng vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” mang đến cho khán giả Thủ đô một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, góp phần thúc đẩy sự giao thoa văn hóa và làm phong phú đời sống nghệ thuật biểu diễn.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình bày tỏ niềm vui khi được mang “Khổng Tước” đến Việt Nam biểu diễn. Nữ nghệ sĩ coi đây là hành trình kết nối văn hóa và cảm xúc giữa hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác và giao lưu nghệ thuật giữa hai bên.

Về phía đơn vị tổ chức, VietArt kỳ vọng thông qua dự án này sẽ góp phần đưa Hà Nội vào bản đồ các điểm đến nghệ thuật của khu vực, nơi du khách quốc tế không chỉ đến tham quan mà còn trải nghiệm những tác phẩm nghệ thuật tinh hoa của thế giới. Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng gia tăng, các sự kiện nghệ thuật đỉnh cao được xem là “đòn bẩy mềm” để kích cầu du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Một trong tám nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết xác định là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Từ định hướng này, có thể thấy, việc mời các đoàn nghệ thuật quốc tế đến biểu diễn tại Việt Nam có ý nghĩa thiết thực. Sự xuất hiện của các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa, còn góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của khán giả. Khi công chúng có cơ hội tiếp cận thường xuyên với nghệ thuật chất lượng cao, môi trường sáng tạo trong nước cũng được thúc đẩy phát triển.

Ở góc độ ngoại giao văn hóa, các chương trình biểu diễn quốc tế còn đóng vai trò như cầu nối giữa các nền văn hóa. Nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung giúp con người hiểu nhau hơn, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và địa lý, góp phần thúc đẩy mở cửa và hội nhập đời sống văn hóa Việt Nam với thế giới. Trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang được chú trọng phát triển, việc đưa những chương trình nghệ thuật quy mô và chất lượng về Việt Nam biểu diễn vừa tạo thêm dấu ấn mới cho đời sống nghệ thuật Thủ đô, vừa góp phần “định vị” Hà Nội như một trung tâm giao thoa văn hóa - nghệ thuật quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu.