Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 vinh danh các tác phẩm tiêu biểu

(Ngày Nay) - Ngày 8/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải khuyến khích, 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Theo đó, giải A năm nay vinh danh cuốn sách “Lịch sử Việt Nam bằng hình" (Tác giả Đông A và nhiều tác giả; NXB Đại học Sư phạm; Đơn vị liên kết Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A); và Bộ sách “Lịch sử Văn minh thế giới” (11 phần, 45 cuốn) của giả Will & Ariel Durant, nhóm dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan; NXB Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED.

Bên cạnh đó, 5 cuốn Sách được bạn đọc yêu thích thuộc về “Mưa đỏ” (Nhà văn Chu Lai; NXB Quân đội nhân dân, Công ty Cổ phần tri thức Văn hóa Sách Việt Nam); "Thư cho em (Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai), (tác giả Hoàng Nam Tiến; NXB Hội Nhà văn và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam); “Tư duy mở” (tác giả Nguyễn Anh Dũng; NXB Dân trí, Công ty Cổ phần S Books); “Gánh gánh… gồng gồng...” (tác giả Xuân Phượng, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) và “Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền” (tác giả Lê Thị Thúy Sen, họa sỹ Thăng Fly, NXB Kim Đồng).

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tri thức là nguồn lực phát triển; và sách là nơi kết tinh trí tuệ, lưu giữ, truyền bá và bồi đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc và nhân loại qua các thế hệ. Mỗi cuốn sách có giá trị không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, phát triển con người Việt Nam toàn diện, mà còn là cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối dân tộc với thế giới, làm giàu đời sống tinh thần xã hội, hun đúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa, tri thức và xuất bản. Nhiều chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng đã khẳng định nhất quán vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; lấy con người làm trung tâm, coi tri thức, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, giải thưởng Sách Quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Qua các lần tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

“Tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của đội ngũ những người làm công tác xuất bản trong cả nước; những người bền bỉ chắt lọc tri thức, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của dân tộc; đồng thời góp phần đưa tinh hoa tri thức nhân loại đến với bạn đọc Việt Nam”, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Để ngành xuất bản nói chung và giải thưởng Sách quốc gia nói riêng tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa và giá trị trong giai đoạn mới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan quản lý, các nhà xuất bản, đội ngũ tác giả, dịch giả và những người làm sách quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm. Mỗi cuốn sách phải thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh văn hóa; góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, định hướng giá trị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản. Cần chủ động phát triển xuất bản điện tử, sách nói, thư viện số, các nền tảng đọc hiện đại; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong biên tập, quản lý, phát hành và quảng bá sách; từng bước xây dựng hệ sinh thái xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại số.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội. Đây phải được xác định là mục tiêu cốt lõi, nền tảng lâu dài cho phát triển tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cần mở rộng không gian đọc trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, đơn vị; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng thói quen đọc sách trong thế hệ trẻ, để đọc sách thực sự trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống đẹp và nguồn cảm hứng học tập suốt đời.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế về xuất bản và dịch thuật. Xuất bản cần trở thành một kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam ra thế giới; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn và làm giàu đời sống học thuật trong nước.

Cuối cùng, tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách quốc gia. Cần xây dựng Giải thưởng trở thành một thiết chế văn hóa có uy tín cao, có sức lan tỏa rộng, có khả năng định hướng giá trị, phát hiện, tôn vinh và quảng bá ngày càng nhiều hơn những tác phẩm thật sự xuất sắc; để sau giải thưởng, các cuốn sách hay tiếp tục đến được với đông đảo bạn đọc, đi vào đời sống xã hội, phát huy hiệu quả lâu dài.

Giải sách Quốc gia năm nay có sự tham gia của 46 trong số 52 nhà xuất bản trên cả nước, với 397 tác phẩm và bộ sách (512 cuốn), số lượng tham dự giải tăng so với mùa trước.

Giải Sách quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2018. Ở mùa giải lần thứ 7, giải A thuộc về tập “Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử” (tác giả Nguyễn Đình Tư), “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa” (Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đào Xuân Cơ chủ biên) và năm tập “Tổng tập Nhà văn Quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm” của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.