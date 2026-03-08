Vở cải lương “Gánh cải trạng nguyên” trở lại

(Ngày Nay) - Tối 7/3, khán phòng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đông kín khán giả đến xem vở cải lương “ Gánh cải trạng nguyên ” – vở diễn của Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt chính thức khép lại mùa diễn cải lương Tết Bính Ngọ 2026.

Gánh cải trạng nguyên là vở cải lương tuồng cổ hài nổi tiếng được khán giả mộ điệu rất yêu thích. Vở từng được cố NSND Phùng Há và cố tác giả Lê Duy Hạnh chỉ đạo thực hiện, biểu diễn nhẳm gây quỹ tu sửa Nhà truyền thống Sân khấu (nay ở địa chỉ 133 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh) và chăm lo cho nghệ sĩ nghèo vào khoảng năm 1990. Sau đó được dàn dựng lại trên sân khấu “Hội ngộ tài năng” do soạn giả Hoàng Song Việt và NSND Hữu Quốc khởi xướng.

Gánh cải trạng nguyên cũng được nhiều lần quay video cải lương với nhiều ê-kíp nghệ sĩ. Trong đó bản video với sự góp mặt của NSND Thanh Tòng, NSƯT Vũ Linh, các nghệ sĩ Tài Linh, Thoại Mỹ, Thanh Hằng… là được biết đến nhiều và yêu thích nhất.

Năm 2026, Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt lần đầu tham gia mùa diễn Tết, quyết định tái dựng Gánh cải trạng nguyên. Soạn giả Hoàng Song Việt, “ông bầu” của Sân khấu Cải lương Mới cho biết, kịch bản này rất phù hợp diễn Tết, cũng góp phần tạo nên một màu sắc mới cho sân khấu vốn chuyên về các kịch bản lịch sử, chính kịch.

Gánh cải trạng nguyên kể câu chuyện hài hước về “số đào hoa” của chàng hàn sinh Hoàng Phi Học. Ngày ngày phải bán cải mưu sinh và nuôi mẹ nhưng Phi Học lại giàu tư chất và chăm chỉ đèn sách hứa hẹn con đường công danh rạng rỡ. Trên hành trình từ anh bán cải trở thành trạng nguyên, Phi Học có những mối nhân duyên bất ngờ với 3 người con gái tạo nên câu chuyện thú vị, vui vẻ ngày Tết.

Lần này, Đại Việt vẫn quy tụ ê-kíp quen thuộc đã làm nên thành công của những Câu thơ yên ngựa, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Người ven đô... làm nên thương hiệu sân khấu. Trong đó, NSƯT Hoa Hạ tiếp tục cầm trịch dàn dựng vở với sự hỗ trợ của NSƯT Võ Minh Lâm trong vai trò trợ lý đạo diễn cùng dàn diễn viên danh tiếng: NSND Quế Trân, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Bảo Trí, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Kim Ngân, Trọng Hiếu, Thanh Phong, Thành Thuận… và vũ đoàn Phương Việt.