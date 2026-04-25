Khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất

(Ngày Nay) - Sáng 24/4, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Báo Tiền Phong khai mạc triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, mở ra hành trình cảm xúc đặc biệt tái hiện khát vọng độc lập và sức sống mãnh liệt của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ.

Không gian trưng bày gồm hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, chia thành 5 chương, được thiết kế như một mạch kể chuyện xuyên suốt từ tới hiện tại: Chương 1: Hiệp định Geneve-Non sông chia cắt; Chương 2: Thành đồng lũy thép-Ý chí không khuất phục; Chương 3: Năm cánh quân-Thần tốc tiến về Sài Gòn; Chương 4: Khúc khải hoàn-Đất nước trọn niềm vui; Chương 5: Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay-Kiến tạo tầm vóc mới.

Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của Báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Mỗi bức ảnh đều được xác lập bản quyền rõ ràng, bảo đảm tính xác thực và giá trị tư liệu lịch sử.

Phát biểu khai mạc triển lãm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “51 năm là một hành trình chất chứa cảm xúc. Những bức ảnh lịch sử còn đó, không chỉ là tư liệu, mà là ký ức sống của dân tộc, nơi mỗi khuôn hình lưu giữ một thời khắc không thể lặp lại. Thông qua triển lãm này, chúng tôi mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn hiểu, trân trọng và ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình hôm nay”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, triển lãm không chỉ kể lại lịch sử, mà đặt lịch sử vào đối thoại với hiện tại. Báo chí, bằng sức mạnh của hình ảnh và sự thật, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức và kết nối các thế hệ. Và từ những khuôn hình ấy, chúng ta không dừng lại ở việc nhớ về, mà cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đất nước trong một thời đại mới.

Không dừng ở trưng bày, triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”, diễn ra ngay sau khai mạc.

Cuộc giao lưu quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia và đại diện thế hệ trẻ như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, phi công Mig-21; nhiếp ảnh gia Vũ Huyến - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội; Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024; Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Triển lãm có sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).