Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP; lãnh đạo cơ quan các báo chí Trung ương và Hà Nội...

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP cho biết: Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội bắt đầu phiên trù bị vào chiều ngày 15/10, phiên khai mạc bắt đầu từ sáng 16/10 và phiên bế mạc chiều ngày 17/10.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP (2020-2025); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để các thông tin và nội dung cần thiết của Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP đến được với cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô và Nhân dân cả nước, một trong những công tác hết sức quan trọng là công tác truyền thông, các phóng viên báo chí sẽ truyền tải những thông tin quan trọng của Đại hội tới người dân.

Đồng chí Đào Xuân Dũng cho biết, ngày 6/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 9499-QĐ/TU về thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP (có kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Báo chí).

Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Báo chí (Trung tâm có 18 thành viên, gồm: 1 Giám đốc; 5 Phó Giám đốc và 12 thành viên thuộc các cơ quan: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Bưu chính viễn thông Hà Nội; Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP).

Trung tâm Báo chí Đại hội XVIII Đảng bộ TP được thành lập với trang thiết bị hiện đại thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo TP tới công tác thông tin báo chí, góp phần quan trọng hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ, thuận lợi và chính thống nhất các hoạt động, không khí của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII phản ánh đến với Nhân dân Thủ đô và cả nước.

Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng thành công của Đại hội XVIII; thông qua tuyên truyền về Đại hội XVIII Đảng bộ TP góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền.

"Trung tâm báo chí chính thức hoạt động từ hôm nay đến ngày 17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trung tâm được chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra tại Đại hội.

Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ có thông cáo báo chí sau các phiên làm việc của Đại hội và sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội XVIII Đảng bộ TP vào ngày 17/10"- Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng chia sẻ.

Đồng thời đề nghị phóng viên các cơ quan báo chí tuân thủ các nội dung trong Quy định về tác nghiệp đối với phóng viên đến dự và đưa tin tại Trung tâm Báo chí, đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội.