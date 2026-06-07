Khám phá “Đại Lộ Thịnh Vượng” VPBank: Nơi từng giải pháp mở ra những điểm chạm độc đáo

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày tài chính số 2026 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6, VPBank tạo nên dấu ấn đậm nét với không gian trải nghiệm số VPBank Cashless City - Đại Lộ Thịnh Vượng.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh

Ngày Tài chính số 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Công thương TPHCM tổ chức với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”.

Với nhiều giải pháp tài chính thiết thực, VPBank Cashless City nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo các bộ, ban, ngành và người dân đến trải nghiệm. Năm nay, một trong những nội dung được quan tâm tại sự kiện là giải pháp thanh toán thông minh cho hộ kinh doanh trong bối cảnh mới.

Hiểu được nhu cầu đó, tại hội thảo trọng tâm của Ngày Tài chính số 2026, VPBank đã mang đến phiên tham luận về “Hệ sinh thái tài chính số toàn diện” giúp hộ kinh doanh thích ứng nhanh với những yêu cầu mới và hướng đến tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, VPBank hỗ trợ mở tài khoản hộ kinh doanh và kết nối với eTax, giúp việc theo dõi nghĩa vụ thuế và nộp thuế trực tuyến dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank NEO. Các giải pháp như mã QR, SoftPOS và loa thông báo giao dịch cho phép chủ cửa hàng nhận thanh toán linh hoạt và có thể theo dõi doanh thu từ xa.

Để nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, “Hoàn Tiền Thịnh Vượng” còn giúp hộ kinh doanh tạo ra những chương trình ưu đãi cho khách hàng ngay trên ứng dụng VPBank NEO thông qua e-voucher. Giải pháp này có thể được triển khai nhanh chóng, không tạo thêm rào cản chi phí, đồng thời hỗ trợ chủ cửa hàng chăm sóc khách hàng linh hoạt hơn.

Sắp tới, VPBank sẽ triển khai “Ngày An Tâm Sổ Sách” nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang mô hình quản lý tài chính minh bạch và bài bản hơn. Chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa sổ sách, quản lý dòng tiền, tuân thủ quy định thuế và tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp.

Đồng thời, VPBank cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền 10% khi nộp thuế qua eTax Mobile và hỗ trợ nguồn tiền chi trả thuế, giúp hộ kinh doanh an tâm phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Chuỗi tài chính số cho đang dạng nhu cầu khách hàng

Không chỉ mang “lời giải” tài chính cho hộ kinh doanh, VPBank còn kiến tạo nên một thành phố thu nhỏ “VPBank Cashless City” đưa các trải nghiệm tài chính số đến gần hơn với từng nhóm người dùng.

Năm nay, khu vực của ngân hàng được thiết kế theo chủ đề cờ tỷ phú (Monopoly) mang tên Đại Lộ Thịnh Vượng, nơi mỗi điểm dừng chân là một mảnh ghép trong hệ sinh thái tài chính toàn diện của VPBank.

Với không gian mở, màu sắc nổi bật cùng chuỗi hoạt động giàu tính tương tác, Đại Lộ Thịnh Vượng của VPBank nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ khi khai mạc.

Trung tâm Đại Lộ Thịnh Vượng là khu vực VPBank NEO cho phép khách hàng khám phá tính năng thanh toán không chạm Pay By Account. Giải pháp cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ tài khoản VPBank NEO để thực hiện các giao dịch thanh toán "chạm" thuận tiện, tại mọi điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới.

Tại phân khu VPBank CommCredit, thông qua trò chơi tương tác "Đường đua thịnh vượng", khách hàng sẽ được hóa thân thành những tiểu thương năng động, chính thức nhập cuộc trên hành trình chuyển đổi số đầy thú vị.

Trong khi đó, ngân hàng số Cake by VPBank thu hút đông đảo khách tham quan trẻ tuổi với các trò chơi và quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, nhiều khách hàng đã mở thẻ Cake Freedom 2 in 1 trực tuyến ngay tại sự kiện với ưu đãi hoàn tiền chi tiêu lên đến 20%.

Đặc biệt, 2 mảnh ghép khác tại Đại Lộ Thịnh Vượng là Chứng khoán VPBankS và Bảo hiểm số OPES, lần lượt đáp ứng nhu cầu đầu tư và bảo vệ tài sản của khách hàng. Với ứng dụng NEO Invest, VPBankS cung cấp nền tảng đầu tư số toàn diện, hỗ trợ tiếp cận nhiều sản phẩm như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và danh mục mẫu ePortfolio, phù hợp với nhiều khẩu vị đầu tư.

Sau khi trải nghiệm toàn bộ hành trình tại Đại Lộ Thịnh Vượng, chị Mai Anh (30 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Mỗi gian hàng đều có trò chơi và cách giới thiệu sản phẩm rất thú vị, gần gũi. Không chỉ được giải trí nhiều hoạt động mới lạ và nhận những phần quà độc đáo, tôi còn may mắn trúng vé dự E-Concert của chương trình”.