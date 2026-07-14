Loạt công ty chứng khoán không đạt chuẩn công bố thông tin

(Ngày Nay) - Kết quả khảo sát IR Awards 2026 cho thấy, trong 685 doanh nghiệp niêm yết được đánh giá theo tiêu chí Chuẩn Công bố thông tin (CBTT) trong giai đoạn 1/5/2025 - 30/4/2026, có nhiều doanh nghiệp tài chính không đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, 8 công ty chứng khoán bị xếp vào nhóm "Không đạt Chuẩn CBTT", phản ánh những tồn tại về việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch thông tin trên thị trường.

Theo danh sách khảo sát của IR Awards 2026, các công ty chứng khoán không đạt chuẩn CBTT gồm: Chứng khoán APG (APG), Chứng khoán DSC (DSC), Chứng khoán Everest (EVS), Chứng khoán Hòa Bình (HBS), Chứng khoán TP.HCM (HCM), Chứng khoán Tiên Phong (ORS), Chứng khoán T-Cap (TVB) và Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIG).

Đáng chú ý, trong giai đoạn đơn vị nghiên cứu khảo sát, các doanh nghiệp này đều từng bị cơ quan quản lý hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, xử phạt hoặc áp dụng các biện pháp quản lý do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian khảo sát.

Điển hình, Chứng khoán APG, theo Quyết định số 185/QĐ-XPHC ngày 9/4/2026 của UBCKNN, APG bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Trong khi đó, Chứng khoán DSC, vào tháng 9/2025, UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với DSC với tổng số tiền là 712,5 triệu đồng. Trong đó phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Đối với Chứng khoán ORS, ngày 8/10/2025, UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ORS với tổng số tiền 185 triệu đồng. Trong đó, phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, Chứng khoán HBS, vào tháng 10/2025, doanh nghiệp bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá thời hạn quy định. Do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin từ nhiều lần trong vòng một năm, cổ phiếu HBS đồng thời bị đưa vào diện cảnh báo. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục chịu các biện pháp quản lý sau khi báo cáo tài chính năm 2025 bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Đối với Chứng khoán TVB, dù đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo trong năm 2025, cổ phiếu này vẫn thuộc diện kiểm soát và phải định kỳ báo cáo tiến độ khắc phục các tồn tại về công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Bên cạnh đó, ngày 8/1/2026, HOSE ra văn bản nhắc nhở gửi đến TVB về việc chậm công bố thông tin 24 giờ. Đồng thời, đề nghị TVB nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đối với Chứng khoán EVS, ngày 15/04/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với EVS, Tổng số tiền phạt lên đến 290 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm về tính minh bạch thông tin.

Trường hợp của Chứng khoán HCM, ngày 7/11/2025, UBCKNN có quyết định xử phạt về lỗi gửi báo cáo và công bố thông tin không đúng thời hạn quy định với tổng số tiền 125 triệu đồng. Đây không phải lần duy nhất trong giai đoạn khảo sát HSC vướng phải các rắc rối liên quan đến minh bạch thông tin. Trước đó, ngày 14/10, HOSE cũng nhắc nhở công ty này về việc chậm nộp hồ sơ hủy niêm yết chứng quyền.

Đối với Chứng khoán VIG, ngày 20/6/2025, UBCKNN ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với VIG tổng số tiền phạt lên tới 745 triệu đồng và bị đình chỉ nghiệp vụ môi giới chứng khoán trong 2 tháng. Trong nhiều lỗi liên quan đến không công bố, công bố không đầy đủ đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Việc nhiều công ty chứng khoán không đạt Chuẩn CBTT đặt ra những lo ngại nhất định bởi đây là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian tài chính, có vai trò tư vấn, môi giới, bảo lãnh phát hành và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. Khi chính các tổ chức này không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, mức độ minh bạch của thị trường có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng rủi ro bất cân xứng thông tin và tác động đến niềm tin của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng hạng, việc nâng cao kỷ luật công bố thông tin không chỉ là yêu cầu pháp lý đối với từng doanh nghiệp mà còn là điều kiện quan trọng để củng cố tính minh bạch, tăng khả năng bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao uy tín của thị trường vốn Việt Nam.