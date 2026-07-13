SSI Research “chỉ điểm” 8 cổ phiếu trong tâm điểm chiến lược của tháng 7

(Ngày Nay) - Chuyên gia SSI Research cho rằng , sau đà tăng tích cực của thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2026, giai đoạn tới sẽ là thời kỳ phân hóa mạnh. Dù nền tảng vĩ mô tiếp tục tích cực, áp lực lạm phát, tỷ giá và dòng vốn ngoại sẽ hạn chế dư địa tăng của chỉ số, khiến dòng tiền ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng rõ ràng.

Bức tranh vĩ mô tích cực nhưng thị trường bước vào giai đoạn phân hóa

Số liệu từ SSI Research, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026. GDP tăng 8,18%, trong đó riêng quý II tăng 8,39%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Động lực chính đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 10,23%, cùng sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư.

Một điểm sáng khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Theo SSI Research, đây sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khi quá trình giải ngân đầu tư công được kỳ vọng tăng tốc trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia của đơn vị nghiên cứu này cũng lưu ý một số yếu tố cần theo dõi. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý II tăng 5,25%, gây áp lực lên chính sách tiền tệ. Cùng với đó, Việt Nam ghi nhận nhập siêu khoảng 16,65 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại hối ước khoảng 87,6 tỷ USD vào giữa tháng 6.

Dù vậy, SSI Research cho rằng phần lớn kim ngạch nhập khẩu tăng đến từ nhu cầu nhập máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ mở rộng sản xuất, phản ánh xu hướng đầu tư hơn là sự suy yếu của nền kinh tế.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index kết thúc tháng 6 ở mức khoảng 1.860 điểm, tăng 4,23% so với đầu năm. Tuy nhiên, diễn biến tích cực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup. Nếu loại trừ nhóm này, chỉ số thực tế giảm khoảng 1,7%.

Thanh khoản cũng có dấu hiệu chững lại khi giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE trong tháng 6 giảm 32% so với tháng trước, còn khoảng 15.000 tỷ đồng/phiên. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị lũy kế khoảng 80,3 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.

Theo đơn vị nghiên cứu, trong bối cảnh thị trường thiếu động lực tăng đồng thuận, diễn biến phân hóa sẽ tiếp tục chi phối xu hướng giao dịch. Chiến lược phù hợp là lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt thay vì kỳ vọng chỉ số tăng mạnh trên diện rộng.

8 cổ phiếu nổi bật theo các chủ đề đầu tư của SSI Research

Trong báo cáo chiến lược tháng 7, SSI Research giới thiệu 8 cổ phiếu tiêu biểu thuộc các nhóm ngành được đánh giá có nhiều động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Ở nhóm thép, HPG của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư hạ tầng và xây dựng trong nước. Theo SSI Research, việc Khu liên hợp Dung Quất 2 đi vào vận hành sẽ giúp Hòa Phát gia tăng đáng kể công suất thép cuộn cán nóng, trong khi các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu có thể hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thị phần. Lợi nhuận năm 2026 được dự báo tăng khoảng 67,7%.

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT của Tập đoàn FPT tiếp tục là doanh nghiệp được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn cầu. Giá trị hợp đồng ký mới của khối công nghệ nước ngoài tăng trên 30% trong 5 tháng đầu năm, trong khi hệ thống FPT AI Factory được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng. SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng khoảng 15% trong năm nay.

Đối với MSN của Tập đoàn Masan (lĩnh vực Tiêu dùng & Khai khoáng), SSI Research đánh giá doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi tiêu dùng nội địa và những thay đổi trong chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, tạo điều kiện cho hệ thống WinMart mở rộng thị phần.

Bên cạnh đó, giá vonfram duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ mảng khai khoáng. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ được dự báo tăng 81,5% trong năm 2026.

Ở nhóm ngân hàng, MBB của Ngân hàng Quân Đội được kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 41.200 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm trước. SSI Research cho rằng tăng trưởng tín dụng tiếp tục là động lực chính, trong khi tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức khoảng 1,25%, giúp ngân hàng duy trì chất lượng tài sản ổn định.

Đối với HDB của HDBank, SSI Research đánh giá việc tham gia tái cơ cấu Vikki Bank có thể tạo điều kiện để ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2026 được dự báo đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, tăng gần 36%.

Trong nhóm cao su, DPR của Cao su Đồng Phú được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng đột biến nhờ nguồn thu từ chuyển đổi đất cao su sang phát triển khu công nghiệp. SSI Research dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 đạt khoảng 751 tỷ đồng, tăng 121%, trong khi hệ số P/E dự phóng chỉ khoảng 4,7 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 5 năm.

Ở lĩnh vực logistics, HAH của Vận tải và Xếp dỡ Hải An tiếp tục được đánh giá tích cực nhờ hiệu quả khai thác đội tàu và mặt bằng giá cước vận tải biển duy trì ở mức thuận lợi. SSI Research cho rằng doanh nghiệp vẫn có triển vọng tăng trưởng ổn định trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế phục hồi.

Trong khi đó, ngành dệt may có TNG của Đầu tư và Thương mại TNG được đánh giá là điểm sáng của ngành dệt may khi đã kín đơn hàng đến hết tháng 10. Việc chủ động chốt giá nguyên liệu từ sớm giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro biến động chi phí. SSI Research dự báo doanh thu năm 2026 tăng khoảng 15%, còn lợi nhuận sau thuế tăng 26%.

Cũng theo đơn vị này, trong bối cảnh thị trường nhiều khả năng tiếp tục vận động theo xu hướng tích lũy và phân hóa, cơ hội đầu tư sẽ đến từ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và được hưởng lợi từ các chủ đề tăng trưởng của nền kinh tế. Thay vì chạy theo diễn biến ngắn hạn của chỉ số, nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn cổ phiếu dựa trên chất lượng doanh nghiệp và khả năng tăng trưởng trong trung, dài hạn.