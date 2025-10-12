Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống

(Ngày Nay) - Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời biểu dương lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các phương án phòng, chống lũ lụt, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, đây là “phép thử” đối với mô hình mới chính quyền địa phương 2 cấp và Luật phòng thủ dân sự, song cũng là dịp để thành phố đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các cấp, các ngành trong ứng phó thiên tai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp với lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ; hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh cần ưu tiên quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em và đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn, đủ lương thực, nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7/10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân với 43.202 người bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người) bị ngập nặng; 3.751 hộ với 19.714 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đặc chủng như xe lội nước, xuồng lớn… tham gia cứu hộ. Đến 11 giờ ngày 11/10, tại xã Trung Giã vẫn còn 2 thôn bị ngập sâu hơn 1m. Bộ Tư lệnh đã sử dụng xe đặc chủng và xuồng đưa nhu yếu phẩm, lương thực hỗ trợ người dân; tăng cường thêm 250 chiến sĩ giúp các thôn dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau lũ.

Đại diện hai xã Trung Giã và Đa Phúc cho biết, đây là đợt lũ cao nhất trong lịch sử địa phương, nhiều vị trí ngập sâu 1-2m, có nơi bị cô lập hoàn toàn. Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng quân đội, công an và người dân, công tác sơ tán, cứu trợ được triển khai kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người. Hiện nước đang rút, chính quyền địa phương tập trung huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục môi trường, ổn định đời sống và sản xuất.

Do ảnh hưởng của lũ trên sông Cầu, trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã đã xuất hiện nhiều sự cố. Tại xã Đa Phúc, một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97 km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5 km bị tràn mặt; xuất hiện mạch sủi tại vị trí K22+700 và hiện tượng lún, sụt mái đê tại khu vực K25+740 - K25+830.

Tại xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7 km đê Đô Tân và 1 km đê Vòng Ấm; đồng thời gây kẹt cánh cống tại một số trạm bơm như Tiên Tảo, Cẩm Hà, Tân Hưng, Tăng Long...

Hiện mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang rút. Tuy nhiên, do đê ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ sự cố vẫn cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và các đơn vị chức năng tiếp tục trực gác 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng đùn sủi, nứt cống, sạt mái đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.