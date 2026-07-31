Thiếu nguồn lực, nhiều di tích lịch sử đứng trước nguy cơ đổ sập (Ngày Nay) - Hàng trăm di tích lịch sử-văn hóa ở Quảng Ngãi đang xuống cấp, nhiều hạng mục có nguy cơ sụp đổ do thiếu kinh phí trùng tu, đặt ra yêu cầu cấp bách về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

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Nga: Phát triển vaccine mRNA phòng chống HIV và đậu mùa khỉ (Ngày Nay) - Trung tâm Virus học Quốc gia “Vector” của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn.

WTO: Cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu (Ngày Nay) - Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala nhận định việc các doanh nghiệp toàn cầu đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang mở ra cơ hội lớn để châu Phi phát triển ngành công nghiệp chế tạo.

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Đan Mạch (Ngày Nay) - Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Copenhagen, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu có mặt tại thị trường châu Âu. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng quốc tế của Green SM, tiếp nối thành công tại Việt Nam và nhiều thị trường châu Á.

Chàng trai 17 tuổi mang tiếng đàn và những bức vẽ truyền cảm hứng (Ngày Nay) -Có những chiều thứ Sáu, từ các phòng điều trị của Bệnh viện Nhi Trung ương, những đứa trẻ đang chống chọi với bệnh tật lại ríu rít tìm đến một căn phòng nhỏ. Không phải vì ở đó có phương pháp điều trị đặc biệt, mà bởi tiếng đàn của Nguyễn Tư Vinh, cậu học sinh 17 tuổi, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thị trường bất động sản khó suy giảm đồng loạt (Ngày Nay) -Những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ tốt, hạ tầng đồng bộ, mức giá hợp lý và khả năng khai thác thực tế vẫn có thể duy trì giao dịch. Ngược lại, sản phẩm định giá “ảo”, triển khai chậm hoặc phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá sẽ chịu áp lực lớn hơn, theo đánh giá của VARS IRE.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng (Ngày Nay) - Giá vàng trong nước cùng đi lên phiên sáng 30/7, với mức điều chỉnh từ 1-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng, thị trường quốc tế biến động mạnh.

Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho các bảo tàng Việt Nam (Ngày Nay) - Tháng 7/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, hơn 140 cán bộ bảo tàng và chuyên gia di sản văn hóa trên cả nước đã tham gia tập huấn về quản lý rủi ro và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho kho lưu giữ hiện vật và không gian trưng bày.