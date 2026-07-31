Xem triển lãm nặng hơn 2 tấn của Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh

(Ngày Nay) -Lúc 18g ngày 31/7, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa), hai nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh trưng bày mỗi người 5 tác phẩm có trọng lượng hơn 2 tấn trên một mặt bằng chỉ khoảng 450m2.

Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh vẫn triển lãm chung với nhau trong và ngoài nước khi cùng tham gia nhóm Điêu khắc Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên hai nhà điêu khắc nổi tiếng và uy tín này làm chung một cuộc Vượt qua sau hàng chục năm thân thiết.

Tại triển lãm, Bùi Hải Sơn mang đến 5 tác phẩm Trầm tích I, II, V và Thị kiến/Trầm tích III, IV, ông vẫn sử dụng dạng thể “hạt mầm” - biểu tượng nghệ thuật xuyên suốt sự nghiệp sáng tác; thủ pháp tách lớp, điêu khắc “giải phẫu” phối hợp tạo hình đa chất liệu của ông đã đề xuất cách nhìn theo hướng khái niệm hóa, từ hiện thực vật chất “trầm tích” dẫn đến phạm trù thời gian, bản chất và biến dịch, hủy diệt và tái sinh. “Hạt mầm” mà Bùi Hải Sơn đã chạm khắc lâu nay chính là hạt lúa đã nuôi sống người dân bao đời, rất quen thuộc với người nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long quê ông.

5 tác phẩm Không giới hạn I, II, III, IV, V của Hoàng Tường Minh là hình ảnh biểu tượng hiện thực về ý chí sức mạnh, làm chủ bản năng, vượt qua nghịch cảnh và chuyển hóa năng lượng sáng tạo. Các biến điệu của sức căng, sự tương phản của trọng lực vừa là hình thức, vừa mang tính nội dung đã được Hoàng Tường Minh thể hiện trong nhiều tác phẩm, nhưng lần này là sự tập trung vào tâm điểm của lực kéo, nơi xuất hiện điểm giới hạn bền kéo (ultimate tensile strength) và điểm đứt (breaking point) - ranh giới cuối cùng của tự do và phận số (destiny), của quá khứ và tương lai.

Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn cho biết: “Chủ đề Trầm tích là một hướng đi mới trong sáng tác của tôi. Điều tôi quan tâm không phải là câu chuyện lịch sử của những vỏ đạn, phế liệu, mà là khả năng chúng có thể bắt đầu một đời sống khác khi trở thành tác phẩm nghệ thuật. Tôi tin rằng vật liệu cũng có ký ức, và nghệ thuật có thể giúp ký ức ấy chuyển hóa thành năng lượng tích cực. Đó chính là điều tôi muốn bày tỏ qua các tác phẩm trong triển lãm Vượt qua”.

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh nói: “Nghệ thuật thì không giới hạn, nhưng con người thì có. Không giới hạn với tôi không phải là tuyên ngôn mà là hành trình - liên tục đối thoại, va chạm, và vượt qua những giới hạn của chính mình. Tuổi tác không làm tôi thấy bị giới hạn, mà giúp tôi nhìn mọi thứ sâu hơn, bình tĩnh hơn. Khi còn trẻ, ta phá giới hạn bằng năng lượng, khi trưởng thành, ta vượt giới hạn bằng sự hiểu biết. Quan trọng là đừng bao giờ ngừng khát vọng sáng tạo.

Thách thức lớn nhất là giữ được cảm giác chuyển động trong một khối vật liệu rất nặng. Việc xử lý mối hàn, liên kết giữa sắt đen và inox, vừa phải đảm bảo kỹ thuật, vừa tạo hiệu quả tương phản ánh sáng, là công đoạn đòi hỏi nhiều tính toán và kiên nhẫn. Tôi xem đây như một cuộc đối thoại giữa người nghệ sĩ và vật chất - nơi kỹ thuật trở thành một phần của ý niệm”.

Giám tuyển Vượt qua Vũ Huy Thông nhận định: “Đặt cạnh nhau, hai dòng ý niệm này tạo nên một hành trình chuyển hóa. Từ những lớp ký ức trầm lắng đến mong muốn phá vỡ rào cản, các tác phẩm trong triển lãm gợi ra câu hỏi về cách con người đối diện với quá khứ để mở ra những khát vọng mới. Vượt qua, vì thế không chỉ là hành động đi qua một giới hạn, mà còn là quá trình biến chính những giới hạn ấy thành điểm khởi đầu của tự do.

Sự kết nối giữa hai ý niệm này tạo nên hành trình chuyển hóa từ ký ức đến hy vọng. Thông qua các tác phẩm với chất liệu mang hơi thở đương đại, triển lãm mời người xem nhìn lại quá khứ như một nguồn chất liệu cho sáng tạo, nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm và mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống”.

Triển lãm Vượt qua thể hiện được khát vọng mở rộng tư duy, vượt qua những giới hạn của bản thân và của chính điêu khắc để hướng đến những khả năng mới. Hai nhà điêu khắc đã kết hợp với Hội Mỹ thuật TPHCM và các chuyên gia ánh sáng như UNIOS và ASA để sắp đặt tác phẩm và không gian được tôn tạo lẫn nhau. Cách bài trí lần này cũng là một điểm đáng chú ý khi trưng bày triểm lãm điêu khắc.

Gần đây nhất, hai triển lãm cá nhân Khải huyền (Bùi Hải Sơn, 2023) và Áp lực ngược (Hoàng Tường Minh, 2023) đều để lại ấn tượng mạnh về năng lực sáng tạo và giá trị nghệ thuật đậm dấu cá nhân.

Triển lãm điêu khắc Vượt qua đón khách đến ngày 10/8, vào xem tự do.

Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn sinh năm 1957 tại An Giang, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TPHCM năm 1987, hiện sống tại TPHCM. Ngoài sáng tác, ông là một giảng viên rất uy tín về môn điêu khắc. Ngoài các sưu tập cá nhân ở trong nước và quốc tế, tác phẩm của ông thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Takanabe (Miyazaki, Nhật Bản), Công viên Beasan (Iksan, Hàn Quốc), Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo…

Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh sinh năm 1962 tại Tuyên Quang, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TPHCM năm 1990, hiện sống tại TPHCM. Ông đã tham gia khoảng 30 triển lãm chung về điêu khắc và tham gia hơn 10 trại điêu khắc chuyên nghiệp tại Việt Nam và quốc tế. Ngoài các sưu tập cá nhân ở trong nước và quốc tế, tác phẩm của ông thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo, Bộ sưu tập LBAF…