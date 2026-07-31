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Nga: Phát triển vaccine mRNA phòng chống HIV và đậu mùa khỉ

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Trung tâm Virus học Quốc gia “Vector” của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn.
Nga: Phát triển vaccine mRNA phòng chống HIV và đậu mùa khỉ

Thông tin trên được Tiến sĩ Larisa Karpenko, Nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm “Vector”, công bố tại Hội nghị toàn Nga về “Sinh học kỹ thuật và Dược phẩm sinh học” diễn ra từ ngày 28 - 31/7 tại Novosibirsk.

Báo cáo của bà Karpenko nêu rõ các dự án vaccine mRNA phòng chống HIV-1/AIDS, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn hiện đang trong giai đoạn đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch (tính sinh miễn dịch) trên động vật phòng thí nghiệm. Trong đó, vaccine mRNA phòng HIV được thiết kế để mã hóa phức hợp protein “Env-trimer” nằm trên bề mặt hạt virus. Song song đó, các chuyên gia của trung tâm cũng đang phát triển các mRNA trị liệu giúp cơ thể sản sinh kháng thể có khả năng chống lại nhiều chủng phân lập khác nhau của virus HIV.

Vaccine dựa trên công nghệ mRNA (axit ribonucleic) là công cụ linh hoạt trong phòng chống virus và vi khuẩn nhờ tốc độ phát triển nhanh và quy trình sản xuất đơn giản hơn so với vaccine truyền thống. Cơ chế của loại vaccine này là mang thông tin di truyền mã hóa cho một protein đặc trưng của mầm bệnh, từ đó kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra phản ứng bảo vệ.

Bên cạnh vaccine phòng dịch bệnh, các nhà khoa học tại "Vector" đang mở rộng nghiên cứu sang các liệu pháp điều trị y học chuyên sâu như phát triển các chế phẩm điều trị chứng rối loạn tổng hợp protein tế bào, cụ thể là điều trị bệnh thiếu máu. Cùng với đó, Trung tâm “Vector” cũng đang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Tomsk để phát triển vaccine mRNA cá thể hóa dựa trên các tân kháng nguyên để phòng ung thư.

PV
Vaccine mRNA phát triển vaccine HIV đậu mùa khỉ viêm não do ve cắn

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