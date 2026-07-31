Việt Nam giành huy chương Vàng cuộc thi Tin học văn phòng thế giới 2026

(Ngày Nay) - Đội tuyển Việt Nam giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng cùng nhiều thành tích cao tại vòng chung kết thế giới cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026 và cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP 2026

Rạng sáng 30/7 theo giờ Việt Nam, tại Lễ trao giải vòng chung kết thế giới cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP (ACP World Championship 2026) và cuộc thi vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOS World Championship 2026) diễn ra tại Anaheim, California (Hoa Kỳ), đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với thành tích gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng, 3 vị trí thuộc Top 10 thế giới tại hai cuộc thi. Đội tuyển MOS Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng cùng 2 vị trí thuộc Top 10 thế giới.

Các thí sinh đạt thành tích gồm: Em Nguyễn Mai Chi – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – huy chương Vàng thế giới nội dung Microsoft Excel 365 Apps; em Nguyễn Đình Bảo – Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) – huy chương Đồng thế giới nội dung Microsoft PowerPoint 365 Apps; em Đỗ Lê Tuấn Kiệt – Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai) – huy chương Đồng thế giới nội dung Microsoft Excel Office 2019; em Phạm Lê Minh Tâm – Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) – Top 9 thế giới nội dung Microsoft Word Office 2019; em Phùng Ngọc Uyển My – Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) – Top 10 thế giới nội dung Microsoft PowerPoint Office 2019.

Ở ACP World Championship 2026, đội tuyển ACP Việt Nam ghi dấu ấn với 1 thí sinh xuất sắc giành vị trí Top 5 thế giới: Em Hồ Nhật Ánh – Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội). Trong bối cảnh mỗi nội dung thi chỉ trao duy nhất một bộ huy chương cho các thí sinh xuất sắc nhất thế giới, thành tích của đội tuyển Việt Nam tại MOS World Championship và ACP World Championship 2026 đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai các chuẩn kỹ năng tin học và thiết kế đồ họa quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng hội nhập của học sinh, sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc Điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức Quốc gia Cuộc thi cho biết: "Việc được tranh tài tại Vòng chung kết Thế giới không chỉ là cơ hội để các em khẳng định năng lực tin học và kỹ năng thiết kế theo chuẩn quốc tế mà còn là dịp rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số và thị trường lao động toàn cầu. Chúng tôi tin rằng những thành tích tại đấu trường thế giới sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam mạnh dạn chinh phục các sân chơi quốc tế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước".

Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 17 đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Thế giới cuộc thi vô địch Tin học văn phòng Thế giới (MOS World Championship) và mùa giải thứ 9 tham dự vòng Chung kết Thế giới cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới ACP (ACP World Championship).

Trong suốt hành trình tham dự hai đấu trường quốc tế này, đội tuyển Việt Nam liên tục giành nhiều huy chương và thứ hạng cao, khẳng định vị thế là một trong những quốc gia có phong trào đào tạo năng lực tin học và kỹ năng thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế nổi bật. Thành công ấy được tạo nên từ sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ Đại sứ MOS và ACP Việt Nam, cùng sự đồng hành của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành đoàn, các nhà trường, thầy cô giáo và gia đình trong việc chú trọng phát triển năng lực tin học, kỹ năng thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên ngay từ sớm.

Qua từng mùa giải, ngày càng nhiều tài năng trẻ Việt Nam có cơ hội bước ra đấu trường quốc tế, cọ xát với những thí sinh xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, thông qua hai cuộc thi, các chuẩn năng lực, kỹ năng số quốc tế tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong dạy và học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Khép lại mùa giải MOS World Championship và ACP World Championship 2026, bảng thành tích của đội tuyển MOS và ACP Việt Nam tiếp tục được nối dài với 28 huy chương thế giới (trong đó có 6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 18 huy chương Đồng).

Theo kế hoạch, đội tuyển MOS và ACP Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 31/7/2026 (theo giờ Việt Nam). Ban Tổ chức Quốc gia sẽ tổ chức lễ đón và vinh danh các Đại sứ đạt thành tích xuất sắc sau khi kết thúc hành trình thi đấu tại Hoa Kỳ.