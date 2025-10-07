Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Từ việc cùng con làm đồ chơi truyền thống đến những phút giây cùng gia đình, hàng xóm quây quần xem múa lân, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật… cư dân khu Sapphire Goldmark City (khu S) đã cùng nhau làm nên một mùa Trung thu nhiều trải nghiệm và đầy ắp yêu thương.
Những khu vườn, quảng trường khu S trong hai ngày 4-5/10 trở thành những không gian sáng tạo nhiệm màu, mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm bổ ích và thú vị.
Những khu vườn, quảng trường khu S trong hai ngày 4-5/10 trở thành những không gian sáng tạo nhiệm màu, mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm bổ ích và thú vị.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 1

Các gia đình quây quần bên nhau, cùng làm đồ chơi trung thu truyền thống. Những tiếng cười rộn ràng và bàn tay khéo léo tạo nên kỷ niệm đẹp, gắn kết yêu thương và truyền thống văn hóa.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 2

Những em nhỏ say sưa tô mặt nạ giấy bồi - món đồ chơi gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ. Qua từng nét cọ, những giá trị văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 3

Hai bạn nhỏ cùng làm đèn ông sao, chờ đến giây phút cùng nhau rước đèn dưới ánh trăng. Niềm vui trong trẻo ấy chính là tinh thần Trung thu mà Goldmark City muốn trao gửi.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 4

Đoàn diễu hành lân sư rồng với tiếng trống rộn rã, mang không khí Trung thu lan tỏa khắp khu đô thị. Những em nhỏ háo hức chạy theo đoàn lân, đôi mắt rạng rỡ niềm vui.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 5

Sân khấu trung tâm rực rỡ sắc màu cổ tích với hàng loạt tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 6

Những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ thắp sáng sân khấu Trung thu bằng năng lượng trong trẻo và niềm hứng khởi.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 7

Sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng cùng phần đố vui tương tác đưa các em nhỏ khám phá những sự tích Trung thu cổ truyền ý nghĩa.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 8

Giây phút xúc động khi cư dân cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Trung thu không chỉ là niềm vui, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.
Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City ảnh 9

Những tiếng cười giòn tan, những tràng pháo tay không dứt khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Goldmark City khép lại đêm hội bằng một màn trình diễn mãn nhãn. Sự đồng lòng của cư dân, Ban Quản trị, Ban Quản lý, Chủ đầu tư đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện và góp sức kiến tạo một khu đô thị đáng sống.

Lễ hội Trung thu 2025 tại khu S Goldmark City có sự đồng hành của Chủ đầu tư và đơn vị vận hành TNPM thuộc hệ sinh thái ROX Group. Bên cạnh việc mang đến niềm vui đoàn viên, chương trình còn góp phần vun đắp phong cách sống “đẹp và chất”, hướng đến xây dựng cộng đồng văn minh và bền vững.

PV
Lễ hội Trung thu Goldmark City ROX Group

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.
Hình ảnh hệ thống nhà thuốc tiện lợi Pharmacity. Ảnh: pharmacity.vn
Hệ thống Pharmacity bày bán nhiều sản phẩm của các thương hiệu lạ lẫm?
(Ngày Nay) -  Sau sự việc đáng tiếc liên quan đến Herbitech, dẫn đến phải thu hồi sản phẩm, đền tiền, dư luận đặt câu hỏi về “bộ lọc” đối tác của Pharmacity chặt chẽ thế nào? Tương tự Herbitech, nhiều cái tên còn xa lạ đang xuất hiện trên quầy thuốc Pharmacity, khiến khách hàng hoài nghi về chất lượng.