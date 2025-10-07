Khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Trung thu 2025 tại Goldmark City

|
Các gia đình quây quần bên nhau, cùng làm đồ chơi trung thu truyền thống. Những tiếng cười rộn ràng và bàn tay khéo léo tạo nên kỷ niệm đẹp, gắn kết yêu thương và truyền thống văn hóa.
Những em nhỏ say sưa tô mặt nạ giấy bồi - món đồ chơi gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ. Qua từng nét cọ, những giá trị văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối.
Hai bạn nhỏ cùng làm đèn ông sao, chờ đến giây phút cùng nhau rước đèn dưới ánh trăng. Niềm vui trong trẻo ấy chính là tinh thần Trung thu mà Goldmark City muốn trao gửi.
Đoàn diễu hành lân sư rồng với tiếng trống rộn rã, mang không khí Trung thu lan tỏa khắp khu đô thị. Những em nhỏ háo hức chạy theo đoàn lân, đôi mắt rạng rỡ niềm vui.
Sân khấu trung tâm rực rỡ sắc màu cổ tích với hàng loạt tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ thắp sáng sân khấu Trung thu bằng năng lượng trong trẻo và niềm hứng khởi.
Sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng cùng phần đố vui tương tác đưa các em nhỏ khám phá những sự tích Trung thu cổ truyền ý nghĩa.
Giây phút xúc động khi cư dân cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Trung thu không chỉ là niềm vui, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.
Những tiếng cười giòn tan, những tràng pháo tay không dứt khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Goldmark City khép lại đêm hội bằng một màn trình diễn mãn nhãn. Sự đồng lòng của cư dân, Ban Quản trị, Ban Quản lý, Chủ đầu tư đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện và góp sức kiến tạo một khu đô thị đáng sống.
Lễ hội Trung thu 2025 tại khu S Goldmark City có sự đồng hành của Chủ đầu tư và đơn vị vận hành TNPM thuộc hệ sinh thái ROX Group. Bên cạnh việc mang đến niềm vui đoàn viên, chương trình còn góp phần vun đắp phong cách sống “đẹp và chất”, hướng đến xây dựng cộng đồng văn minh và bền vững.