Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội

(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.

Sáng 7/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với mục tiêu đáp ứng về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh nội, ngoại trú theo chuyên ngành Thận học - Tiết niệu cho nhân dân trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận, dự kiến sau khi hoàn thành năm 2026, bệnh viện có quy mô 250 giường.

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và được xác định trong Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.”

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội để đưa chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô tốt hơn giai đoạn 2021-2025, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp, quan tâm đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy và mạng lưới quản lý chất lượng các bệnh viện, cơ sở y tế.

Công trình được khởi công vào đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khẳng định quyết tâm chính trị của thành phố quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 19/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, của cả dân tộc, là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm đưa vào hoạt động, Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị thi công tư vấn giám sát thiết kế, thực hiện dự án tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Thận Hà Nội chủ động chuẩn bị điều kiện về nhân lực, tổ chức bộ máy, đào tạo chuyên môn, sẵn sàng tiếp nhận, khai thác và vận hành cơ sở mới hiệu quả.

Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2026.

Việc có thêm Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 vào năm 2026 góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế Thủ đô, giúp nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao về thận - tiết niệu, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng chất lượng và chuyên sâu hơn.

