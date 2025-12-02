"Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo trong Đảng bộ Quốc hội"

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường tự phê bình và phê bình; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Chiều 1/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm kỳ 2025-2030 là rất nặng nề, nhất là trong việc cụ thể hóa nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống Quốc hội; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội.

Bốn nội dung cho ý kiến hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng định hướng cả nhiệm kỳ. Đây là bộ “công cụ vận hành” hữu hiệu, tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất về kỷ luật Đảng, kỷ cương trong toàn Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, sau Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội đã đạt được kết quả bước đầu rất rõ nét. Cụ thể, nền nếp sinh hoạt cấp ủy được củng cố, tăng cường, thực chất, đổi mới; công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội nhịp nhàng hơn; công tác cán bộ được chú trọng với yêu cầu đánh giá thực chất; công tác kiểm tra được triển khai đúng hướng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm hơn trong cơ chế phối hợp; việc đổi mới phương thức lãnh đạo có lúc, có việc chưa theo kịp yêu cầu; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn thiếu tính chiến lược, lâu dài; cần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng...

Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Đảng ủy, trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, hoàn chỉnh văn bản, trình ký phát hành trước ngày 3/12/2025, để gửi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi các tổ chức đảng để triển khai nghiêm túc. Văn phòng Đảng ủy hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị, trình Thường trực Đảng ủy ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc đưa các nghị quyết, quy chế vào vận hành cần thực hiện theo phương châm: Chủ động, quyết liệt, hiệu quả; Thống nhất, kỷ cương, nêu gương; Thực chất, minh bạch, công khai sẽ góp phần quan trọng, thúc đẩy yêu cầu xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, pháp quyền.

Nêu rõ chỉ còn đúng 30 ngày nữa là kết thúc năm 2025, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cần bám sát vào Chương trình, kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đơn vị mình phụ trách hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

Theo đó, các đảng ủy trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2025, tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời kết luận tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo chủ chốt; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phiên họp thứ 52 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường chuyển đổi số, thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trong toàn Đảng bộ; tới đây thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo AI của Quốc hội.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường tự phê bình và phê bình; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của từng cơ quan trong Quốc hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ báo cáo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, sáng tạo, phát triển” trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Quốc hội thực sự là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta.