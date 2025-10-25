Khởi động cuộc thi Tài Sắc Nhân văn: “USSH Gralent” và Talkshow “Shine or Stay”

(Ngày Nay) - Chiều ngày 17/10/2025, tại Hội trường tầng 8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Ban Tổ chức cuộc thi Tài Sắc Nhân Văn - USSH Gralent chính thức tổ chức sự kiện khởi động mùa thi mới với chủ đề “Blooming Flame - Tỏa sáng vẻ đẹp Nhân văn”, mở màn cho hành trình lan tỏa vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và nhân ái của sinh viên Nhân văn trong thời đại mới.

Trải qua hành trình phát triển và khẳng định dấu ấn trong cộng đồng sinh viên, Cuộc thi “Tài Sắc Nhân Văn - USSH Gralent” do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN giao cho CLB Sinh viên Tổ chức Sự kiện - SEG đăng cai thực hiện, đã trở thành sân chơi uy tín và ý nghĩa dành cho sinh viên Nhân văn. Cuộc thi được tổ chức với sứ mệnh tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt sinh viên tiêu biểu hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và phong thái của thế hệ sinh viên thời đại mới: tự tin, năng động, nhân văn và sống có lý tưởng. Không chỉ là nơi để tỏa sáng, “Tài Sắc Nhân Văn - USSH Gralent” còn là hành trình giúp mỗi cá nhân khám phá và hoàn thiện bản thân, khơi dậy tinh thần tự tin, tôi luyện bản lĩnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng sinh viên.

Tiếp nối những thành công đạt được trong các mùa trước, “Tài sắc nhân văn - USSH Gralent” hứa hẹn trở lại và viết nên một hành trình mới đầy cảm hứng với chủ đề “Blooming Flame - Tỏa sáng vẻ đẹp Nhân Văn”.

Với tinh thần đó, chiều ngày 17/10/2025, tại Hội trường tầng 8, nhà E, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường cùng CLB Sinh viên Tổ chức Sự kiện - SEG đã tổ chức sự kiện khởi động chính thức cuộc thi “Tài Sắc Nhân Văn - USSH Gralent” nhằm công bố chủ đề, hành trình các vòng thi cùng những điểm mới nổi bật trong mùa tổ chức năm nay. Sự kiện đánh dấu sự trở lại ấn tượng của một trong những hoạt động thường kỳ được mong chờ nhất tại Nhân văn.

Tại sự kiện khởi động năm nay, chương trình có sự tham dự của các khách mời: Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, đại diện các nhà tài trợ, đồng chí Dương Tất Thành - Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên trường, đồng chí Hoàng Thu Uyên - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường, đồng chí Tô Trung Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Vũ Bảo Ngân - Đương kim Hoa Khôi cùng các thí sinh xuất sắc của cuộc thi Tài Sắc Nhân Văn 2023 và sinh viên trong trường.

Đặc biệt, với thông điệp “Shine bright like a crystal flame” cùng hình ảnh ngọn lửa pha lê được chọn làm biểu tượng trung tâm, “Tài Sắc Nhân Văn - USSH Gralent” mong muốn truyền tải niềm tin rằng trong mỗi sinh viên đều tồn tại một ngọn lửa riêng, có thể nhỏ bé, âm ỉ, nhưng chỉ cần dám bước ra, dám thể hiện và tin vào chính mình, ánh sáng ấy sẽ bừng lên rực rỡ. Ngọn lửa ấy không chỉ tượng trưng cho đam mê cháy bỏng mà còn phản chiếu sự trong trẻo, sâu sắc, bền bỉ và những giá trị cốt lõi mà sinh viên Nhân văn luôn hướng tới. Từ cảm hứng đó, mỗi vòng thi của USSH Gralent được kiến tạo như một chặng trong hành trình tỏa sáng, nơi ngọn lửa ấy được khơi dậy, nuôi dưỡng và dần kết tinh thành “ánh pha lê” rực rỡ nhất, biểu trưng cho quá trình trưởng thành, hoàn thiện và khẳng định bản lĩnh của thí sinh.

Phát biểu tại sự kiện, chị Dương Hồng Ngọc - Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “USSH Gralent là hành trình giúp sinh viên Nhân văn rèn luyện bản lĩnh, lan tỏa tinh thần sống đẹp và khẳng định trí tuệ, nhân cách của thế hệ trẻ. Mỗi thí sinh là một ‘ngọn lửa pha lê’ biểu tượng cho đam mê, trí tuệ và giá trị nhân văn bền bỉ.”.

Cũng tại sự kiện, TS Dương Tất Thành - Bí thư ĐTN - Chủ tịch HSV Trường nhấn mạnh rằng năm nay cuộc thi trở lại với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, hứa hẹn mang đến một mùa giải rực rỡ và sáng tạo. Ông cho rằng đây không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho sinh viên toàn trường, mà còn là cơ hội để các bạn được trải nghiệm, khẳng định bản thân và tỏa sáng với những giá trị riêng của mình.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện khởi động, Talkshow “Shine or Stay” được tổ chức nhằm mở ra không gian đối thoại cởi mở giữa khách mời, cố vấn và sinh viên, xoay quanh câu chuyện “dám bước ra để tỏa sáng”. Tại đây, các diễn giả chia sẻ góc nhìn và trải nghiệm thực tế về những cơ hội, thử thách khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong môi trường đại học, đồng thời khuyến khích sinh viên tự nhìn lại bản thân để tìm ra câu trả lời cho chính mình: Liệu bạn sẽ chọn tỏa sáng và chấp nhận thử thách, hay ở lại và để cơ hội trôi qua?

Giao lưu cùng sinh viên trong Talkshow, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đã có những chia sẻ ý nghĩa: “Giá trị lớn nhất khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp khi còn là sinh viên chính là sự trưởng thành và cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Để lan tỏa tinh thần của cuộc thi, tôi tin rằng chính các bạn thí sinh hãy trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng, nơi vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái được tỏa sáng.”.

Tiếp nối thông điệp tích cực ấy, ông Võ Hiếu Nghĩa - Nhà tài trợ, Giám đốc khu vực phía Nam của Hoàng Thành Media, đồng thời là quản lý Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng gửi lời khích lệ đến các bạn sinh viên. Ông chia sẻ rằng tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá để mỗi người dám thử sức và khẳng định bản thân. Với một cuộc thi sắc đẹp mang đậm dấu ấn sinh viên như Tài Sắc Nhân Văn, điều ý nghĩa nhất không chỉ là danh hiệu, mà là hành trình mỗi thí sinh dám bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin thể hiện vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh của chính mình. Dù kết quả ra sao, đó vẫn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ và là hành trang quý giá cho mỗi cá nhân.

Sự kiện khởi động cuộc thi “Tài Sắc Nhân văn - USSH Gralent” và Talkshow “Shine or Stay” đã khép lại trong không khí sôi nổi và giàu cảm xúc, đánh dấu cột mốc chính thức mở ra hành trình “tỏa sáng vẻ đẹp Nhân Văn” của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngay sau sự kiện khởi động, vòng Đơn chính thức được khởi động, tạo cơ hội để các bạn trẻ thể hiện cá tính, tri thức và khát vọng tỏa sáng của mình qua hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Fanpage “USSH Gralent - Tài Sắc Nhân Văn. Năm 2025, “Tài Sắc Nhân Văn - USSH Gralent” hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn mới, lan tỏa tinh thần nhân văn, sáng tạo và bản lĩnh sinh viên đến cộng đồng.