Không tăng chỉ tiêu tuyển sinh với ngành học có tỷ lệ việc làm thấp

(Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc "siết" tăng chỉ tiêu tuyển sinh nnhằm chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.

Không được tăng số lượng tuyển sinh trình độ đại học đối với các ngành, nhóm ngành có tỷ lệ sinh viên thôi học năm đầu vượt quá 15% hoặc tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm thấp.

Đây là một trong những điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong dự thảo Thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh vừa được đơn vị này công bố để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quy định không tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong các trường hợp trên nhằm chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.

Dự thảo thông tư cũng xác định số lượng tuyển sinh theo từng địa điểm đào tạo, phân định rõ giữa trụ sở chính và phân hiệu để phản ánh đúng năng lực bảo đảm chất lượng tại mỗi địa điểm đào tạo, tránh tình trạng dồn chỉ tiêu về một địa điểm không đáp ứng đủ điều kiện.

Dự thảo bổ sung quy định xác định chỉ tiêu trên cơ sở số lượng giảng viên đồng cơ hữu - đối tượng mới được quy định trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2025. Theo đó, thông tư cho phép xác định số lượng tuyển sinh với hệ số bằng 1/2 giảng viên cơ hữu cùng trình độ nhưng yêu cầu bảo đảm không trùng lặp nguồn lực và không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Cũng liên quan đến vấn đề giảng viên, dự thảo thông tư điều chỉnh hệ số giảng viên quy đổi, lấy giảng viên trình độ tiến sỹ làm chuẩn, khuyến khích các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ; áp dụng thống nhất tiêu chí diện tích sàn phục vụ đào tạo tối thiểu 2,8 m²/người học quy đổi, kèm theo lộ trình chuyển tiếp để các cơ sở đào tạo hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.

Việc xác định chỉ tiêu cũng được chuyển từ theo lĩnh vực đào tạo sang theo nhóm ngành; riêng nhóm ngành sức khỏe, pháp luật, giáo viên và đào tạo trình độ tiến sỹ bắt buộc xác định theo ngành.

Bên cạnh đó, dự thảo cho phép số thực tuyển vượt số lượng đã công bố trong phạm vi không quá 5% đối với trình độ đại học và không quá 20% đối với trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, với điều kiện vẫn bảo đảm năng lực đào tạo theo quy định. Quy định này tạo điều kiện linh hoạt cho các cơ sở đào tạo trong tổ chức xét tuyển, đồng thời vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng.