Khuyến cáo người dân tuyệt đối không tích trữ xăng, dầu trong nhà

Thời gian gần đây, trước diễn biến mới về giá xăng, dầu, một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện tình trạng người dân mang theo can, thùng chứa dung tích lớn để mua xăng, dầu về tích trữ trong gia đình.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và cộng đồng xung quanh.

Trước thực trạng trên, để bảo đảm an toàn, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không tích trữ xăng, dầu tại nhà dưới mọi hình thức nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình và khu dân cư.

Trong trường hợp hộ gia đình đã tồn chứa xăng, dầu, người dân cần thực hiện các biện pháp bảo quản an toàn. Cụ thể, xăng, dầu phải được bảo quản trong khu vực riêng biệt, tuyệt đối không để trong khu vực sinh hoạt có người ở; khu vực tồn chứa cần tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và phải thông thoáng nhằm hạn chế sự bốc hơi, tích tụ hơi xăng, dầu.

Đồng thời cần có biện pháp ngăn xăng, dầu tràn ra ngoài, bố trí cách xa các nguồn lửa, nguồn nhiệt như, bếp đun, nơi hóa vàng mã…

Các thiết bị điện như, công tắc, bóng đèn, cầu dao, aptomat trong khu vực chứa xăng, dầu phải bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ chập cháy, phát sinh tia lửa điện.

Khu vực tồn chứa cũng cần có biện pháp ngăn cách, cảnh báo để mọi người, đặc biệt là trẻ em không tiếp cận. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị chứa xăng, dầu để kịp thời phát hiện, xử lý khi có hiện tượng rò rỉ; trong quá trình bảo quản, sử dụng phải có người trông coi, giám sát.

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình, người dân cần chủ động mở lối thoát nạn khẩn cấp qua ban công, lô gia, lên mái nhà; xây dựng và thường xuyên thực tập phương án thoát nạn.

Đồng thời trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban đầu như, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc phù hợp điều kiện của gia đình; lắp đặt đầu báo cháy để phát hiện cháy sớm.

Người dân cần tích cực tham gia “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” và các hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn tại gia đình.

Trong trường hợp xảy ra cháy xăng, dầu, cần nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114, Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất.

Khi xử lý ban đầu cần di chuyển tài sản, thùng chứa xăng, dầu lân cận ra vị trí an toàn (nếu có điều kiện); tuyệt đối không dùng nước để chữa cháy xăng, dầu.

Người dân cũng có thể sử dụng bình chữa cháy xách tay, cát hoặc chăn chiên thấm nước phủ lên bề mặt đám cháy để khống chế, ngăn cháy lan.