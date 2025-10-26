Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong tuần đầu

(Ngày Nay) - Với tinh thần trách nhiệm và tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình trong tuần làm việc đầu tiên, trong đó có công tác nhân sự.

Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 25/10, nhiều đại biểu đánh giá, trong tuần làm việc đầu tiên (20-25/10), với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương và quyết tâm chính trị cao, Quốc hội đã giải quyết một khối lượng công việc rất lớn và có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng), tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp, các đại biểu đã nghe một số báo cáo của Chính phủ, trong đó có báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; báo cáo kinh tế xã hội của giai đoạn 5 năm vừa qua và phương hướng của nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận tại tổ về những dự án luật quan trọng mà Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua trong kỳ họp này.

Tại các cuộc thảo luận tổ, các đại biểu đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với những dự án luật xây dựng lần đầu cũng như các dự thảo luật cần sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao.

Cũng theo đại biểu, trong ngày làm việc cuối cùng của tuần đầu tiên (25/10), công tác nhân sự của Quốc hội đã được hoàn thành trên tất cả các nội dung công việc đề ra.

Trước đó, phương án nhân sự đã được Quốc hội đưa ra thảo luận kỹ lưỡng và dân chủ, các bước được thực hiện đúng trình tự, đúng quy định. Các đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với tỷ lệ rất cao, thể hiện sự thống nhất cao.

Quốc hội đã thông qua: Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh; Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) đánh giá, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Do đó, khối lượng công việc cần giải quyết rất lớn.

Với tinh thần trách nhiệm và tập trung cao độ, Quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình trong tuần làm việc đầu tiên, trong đó có công tác nhân sự.

Các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết tại các cuộc thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đưa ra giải pháp, kiến nghị cho các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Dương Khắc Mai bày tỏ tin tưởng, với sự tâm huyết và tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, Kỳ họp thứ 10 sẽ có những ngày làm việc tiếp theo sôi nổi, hiệu quả và thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu đề ra, để lại dấu ấn về chất lượng lập pháp và tầm nhìn thể chế.