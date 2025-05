Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ trong quy hoạch

(Ngày Nay) - Hàng trăm khán giả say đắm thưởng thức những tiết mục được các nghệ sỹ Việt Nam trình bày, không ít người đã rời khỏi chỗ ngồi để dùng điện thoại ghi lại hình ảnh về các phần trình diễn đặc sắc, đậm nét văn hóa Huế.

(Ngày Nay) - 16 trẻ học mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn ngày 9/5 tại Trường Mầm non Sông Hiến thuộc tỉnh Cao Bằng, theo đó, cơ quan y tế đang điều tra nguyên nhân chính xác vụ việc.