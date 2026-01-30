Ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

(Ngày Nay) - Ngày 29/01/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP (gồm 03 thành viên: Dongfang Electric International Corporation; Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Tâm Thành Phát) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu TB01-TAMR: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án NMTĐ Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Lễ ký kết Hợp đồng có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bên cho vay vốn Ngân hàng Tái Thiết Đức (KfW), lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP.

Dự án NMTĐ Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và được Hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại Quyết định số 94/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2023 với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình quý IV/2027; Nguồn vốn cho dự án: Vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30%, vốn vay thương mại khoảng 70%. Dự án NMTĐ Trị An mở rộng khi vào vận hành tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Góp phần cải thiện chế độ làm việc của Hệ thống điện (tăng nguồn thủy điện và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy, an toàn…), qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện Quốc gia.

Gói thầu TB01-TAMR là gói thầu cung cấp thiết bị chính của Dự án với phạm vi công việc bao gồm: Cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại Nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ như sau: Tuabin thủy lực; Máy phát điện; Hệ thống kích từ; Hệ thống điều tốc; Thiết bị cơ khí phụ; Thiết bị điện Nhà máy; Máy biến áp chính; Thiết bị ngăn đấu nối 220kV và các dịch vụ kỹ thuật.

Gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi (không qua mạng). Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng là 1.112,899 tỷ VND (bao gồm: 28.479.528 EUR và 220.041.437.000 VND), thời gian thực hiện gói thầu 26 tháng, đảm bảo hoàn thành công trình vào quý IV/2027.

Phát biểu tại Lễ ký, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đây là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng của EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các Sở Ban ngành của tỉnh Đồng Nai để xây dựng phương án đạt được kết quả tốt trong việc quản lý tiến độ, chất lượng nhằm bảo đảm tiến độ phát điện nhà máy và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2027.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai: Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 3; Địa điểm xây dựng: Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai; Tổng mức đầu tư: 3.965 tỷ đồng; Khởi công dự án: Tháng 06/2025; Phát điện tổ máy số 01 vào quý III/2027, Phát điện tổ máy số 02 vào quý IV/2027; Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình quý IV/2027.